Verksamhetsutvecklare till Socialtjänst Barn och unga i Järva
2026-03-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Området Socialtjänst barn och unga består av åtta enheter med cirka 140 medarbetare.
Fem enheter avser utredning och uppföljning av barn och unga, två enheter för familjehemsvård samt en enhet för internt stöd. Verksamhetsutvecklarna är organiserade direkt under områdeschef. Vi som arbetar inom området känner ett stort engagemang för Järva och de barn och unga som bor här. Vi stöttar och är måna om varandra och har också roligt tillsammans och gläds åt framgångar i arbetet. Vi söker nu en till verksamhetsutvecklare till vårt område.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi har stort fokus på invånarna i Järva och våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande roll i en tid av förändring. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och en hel del förmåner bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling till extra lediga dagar. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare är du ett stöd till områdeschef och enhetschefer och kommer att arbeta nära ledningsgruppen. Du har en viktig roll i arbetet med att verksamheten når sina mål och driver de förbättringar vi vill skapa för de barn och unga som bor och vistas i stadsdelsområdet. Tillsammans med chefer är du med och leder och utvecklar arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning samt verksamhetsutveckling.
Du kommer att arbeta proaktivt, identifiera utvecklingsmöjligheter samt vara en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. I arbetet ingår även att samordna och leda alternativt medverka i olika projekt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen
erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning barn och ungdom i minst 4 år
aktuell och fördjupad kunskap om barn och ungdomsverksamhets strategiska utmaningar och intresse av omvärldsbevakning
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
goda IT-kunskaper
Som person är du strukturerad, mål- och resultatorienterad och bidrar till att verksamheten utvecklas. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och har verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har också förmåga att se samband, göra analyser har ett problemlösande förhållningssätt. Du har en god förmåga att samarbeta med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-17Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Avdelningen för individ och familjeomsorg, Socialtjänst barn och unga Kontakt
Anna Karin Svensson anna.karin.svensson@stockholm.se 08-50801885 Jobbnummer
9803390