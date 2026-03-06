Verksamhetsutvecklare till Socialförvaltningen
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.
Socialförvaltningen söker nu en engagerad och målmedveten verksamhetsutvecklare som har ett starkt engagemang för att stärka kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i våra verksamheter.
Som verksamhetsutvecklare hos oss får du en central roll i att utveckla och stärka socialtjänstens verksamheter. Du arbetar både nära verksamheten och i övergripande utvecklingsuppdrag, i samverkan med chefer, medarbetare och andra stödfunktioner.
I uppdraget ingår bland annat att:
• driva och samordna utvecklingsarbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden (IFO, LSS, äldreomsorg etc.)
• analysera verksamhetsdata och nyckeltal inom både kvalitet och ekonomi
• leda förändringsarbete kopplat till arbetssätt och processer samt ansvara för underlag och rapporter
• driva utvecklings- och förbättringsarbete utifrån uppdrag från förvaltningsledningen
• följa upp mål och resultat för att säkerställa att insatser leder till önskade effekter
• genomföra utbildningsinsatser och kompetenshöjande aktiviteter för arbetsgrupper
• delta i nätverk och omvärldsbevaka för att följa utvecklingen inom socialtjänsten.Kvalifikationer
• Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsprocesser och ta fram beslutsunderlag, utredningar och rapporter
• Du har erfarenhet av digitalisering, projektledning och arbete inom något av socialtjänstens ansvarsområden.
Du är van vid att arbeta med digitala verktyg och har ett genuint intresse för innovation och utveckling. Som person är du analytisk och strukturerad, med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i din omgivning. Du identifierar och analyserar problem på ett systematiskt sätt, föreslår välgrundade lösningar och kan se samband samt dra logiska slutsatser även vid komplex information.
Du har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och samarbetar väl med andra. Samtidigt är du självständig, ansvarstagande och arbetar på ett strukturerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är målmedveten, har god samarbetsförmåga och ett tydligt och strukturerat arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer planeras till den 30/3 och 31/3.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
