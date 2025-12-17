Verksamhetsutvecklare till Socialförvaltningen
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.
Nu söker Socialförvaltningen en engagerad och målmedveten verksamhetsutvecklare! Vi letar efter dig som brinner för att höja kvaliteten, effektiviteten och måluppfyllelsen i våra verksamheter.
I rollen som verksamhetsutvecklare får du en central plats i utvecklingsarbetet inom Socialförvaltningen. Du samarbetar över hela förvaltningen, både nära verksamheten och i strategiska projekt.
Som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att:
• analysera verksamhetens data och nyckeltal, både när det gäller kvalitet och ekonomi
• uppdrag i att leda förändringar i arbetssätt och processer samt bistår med beslutsunderlag, utredningar och rapporter
• Driva utvecklings- och förändringsarbete utefter uppdrag från förvaltningsledningen
• Följa upp mål och resultat för att säkerställa att insatserna ger önskat utfall
• Genomföra utbildningsinsatser samt stärka kompetensen hos arbetsgrupper utifrån verksamhetens behovKvalifikationerKvalifikationer
• Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, ekonomi eller liknande område
• Det är en fördel om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, analysarbete eller projektledning
• Du är van vid att arbeta med digitala verktyg och har ett genuint intresse för innovation.
• Du är analytisk, strukturerad med förmåga att skapa engagemang i din omgivning
• Du har lätt för att identifiera och analysera problem, föreslå lösningar samt se samband och dra logiska slutsatser även vid komplex information
• Du har mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift
• Du samarbetar väl med andra, är självständig och arbetar strukturerat
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är målmedveten, har god samarbetsförmåga och ett tydligt strukturerat arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer planeras till den 14/1 och 16/1 på förmiddagarna.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Älmhults kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Tf verksamhetschef
Emma Rodin emma.rodin@almhult.se 047655329 Jobbnummer
