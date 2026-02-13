Verksamhetsutvecklare till samhällsbyggnadsförvaltningen
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Mjölby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mjölby
2026-02-13
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har totalt cirka 340 medarbetare som dagligen utför ett samhällsviktigt arbete. Förvaltningen består av avdelningarna fastighet, gata-park, måltid och lokalvård, räddningstjänst, stadsbyggnadskontor, VA- avfall samt administration. Du tillhör den administrativa avdelningen som i dagsläget består av nio medarbetare.
Är du den verksamhetsutvecklare vi söker, som brinner för att driva och leda arbetet med ständiga förbättringar? Vill du spela en nyckelroll i kommunens utvecklingsarbete och vara med och skapa hållbara, effektiva och värdeskapande arbetssätt för morgondagen? Hos oss kan du se fram emot en spännande utmaning i en expansiv kommun.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att leda förändringsarbetet i förvaltningen och arbetar på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp. Du kommer att ingå och leda en etablerad grupp om sju förbättringsledare, ett s.k. kompetensnätverk, vars uppgift är att främja en kultur av kontinuerlig utveckling och innovation, ofta i form av digitalisering inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
I sin helhet ansvarar du för att planera, samordna, genomföra, utbilda i och följa upp verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på förvaltningsövergripande nivå. Du omvärldsbevakar och sprider insikter och kunskap till verksamheter och arbetar med förvaltningens planeringsförutsättningar. Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med att driva uppdrag eller projekt som kan vara både kommunövergripande eller förvaltningsspecifika. Vidare kommer du arbeta med förbättringar, både att identifiera samt genomföra processkarläggningar. I tjänsten ingår även att sammanställa, följa upp och dokumentera.
Verksamhetsutvecklaren är en internkonsult inom förvaltningen samt motpart i frågor kring kommunövergripande utvecklingsarbete. Du samverkar både inom förvaltningen liksom med andra förvaltningar inom kommunen och externa aktörer.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen krävs en akademisk utbildning inom ekonomi, statsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet vi bedömer relevant för rollen. Du har erfarenhet av att stödja och leda resultatinriktat utvecklings- och förbättringsarbete där digitalisering och processarbete är en naturlig del av arbetet.
Du är väl insatt i aktuell forskning kring kvalitet och kvalitetsutveckling och känner till de vanligaste förekommande metoderna vad gäller omvärldsbevakning och framsyn. Du har tidigare arbetat med digitala verktyg, statistiksammanställningar, kvalitetsutveckling och är van att arbeta med olika metodiker och ramverk.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av LEAN och har arbetat inom politisk styrd organisation. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att driva och leda förändringsprojekt, från analys och planering till genomförande och uppföljning, med tydligt resultat- och verksamhetsfokus.
Som person är du driven och har god initiativförmåga. Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av information för att dra väl genomtänkta slutsatser och skapa fungerande lösningar. Du är självgående, planerar ditt arbete och håller deadlines.
Du kan uttrycka dig i tal och skrift samt kan anpassa din kommunikation utifrån målgruppens behov och återkoppling. Det är för dig en självklarhet att du delar med dig av dina kunskaper inom arbetsgruppen och har förmågan att utbilda andra.
Vidare har du har ett coachande förhållningssätt, lyssnar, visar empati och respekt samt är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag samtidigt som du utmanar andra att tänka nytt. Du har förmåga att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du förstår betydelsen av uthållighet och systematik i kvalitetsarbetet.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Velid Jahic velid.jahic@mjolby.se 010-234 50 23 Jobbnummer
9742225