Verksamhetsutvecklare till Roxtec - affärs- & hållbarhetsfokus
Vill du arbeta i en global organisation som ligger i framkant inom hållbarhetsutveckling och samtidigt bidra till affärsmässig nytta? Roxtec söker nu en erfaren och affärsdriven verksamhetsutvecklare som vill driva och utveckla hållbarhetsrelaterade initiativ tillsammans med olika delar av organisationen. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells med möjlighet till anställning hos Roxtec efter 6 månader.
Detta är en unik möjlighet för dig som är i början av din karriär (ca 2-3 år) och vill kombinera verksamhetsutveckling, projektledning, analys och hållbarhet - och som trivs i en roll med många kontaktytor och stort mandat.
Om rollen
I rollen som verksamhetsutvecklare inom hållbarhet kommer du att arbeta brett mot flera funktioner i organisationen, såsom inköp, produktutveckling, produktion och kundstöd. Du ansvarar för att driva projekt, skapa struktur, utveckla processer och omsätta hållbarhetsmål till konkreta förbättringsinitiativ.
Arbetet är varierat och du kommer att ha vissa definierade ansvarsområden över tid, samtidigt som du får möjlighet att bredda din kompetens inom hållbarhet och affärsanalys.
Tjänsten är på plats i Karlskrona, med möjlighet till hemarbete någon dag i veckan.
Din vardag
Rollen innebär att arbeta brett i organisationen med fokus på att driva hållbarhetsrelaterade utvecklingsinitiativ.
Du stöttar bland annat inköp genom att utveckla leverantörers hållbarhetsarbete, göra klimatstyrda inköpsanalyser och bidra till uppbyggnad av leverantörskrav och AI stöd.
Mot produktutveckling arbetar du med hållbar produktinnovation och utvecklar arbetet med livscykelanalyser. Inom produktion fokuserar du på cirkularitet genom att utveckla återvinningspartnerskap och hitta möjligheter att använda svinn som resurs.
Du bidrar även i arbete kopplat till kunder och strategi genom att förbereda data inför hållbarhetsrapportering, effektivisera datahantering med stöd av AI samt ta fram hållbarhetsanalyser och delta i strategi- och scenarioutveckling.
Vem söker vi?
Du kanske kommer från en roll som managementkonsult, Business Analyst, Business Developer, Supply Chain Associate, Associate, Consultant eller Junior Affärsutvecklare - eller annan liknande roll.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande roller.
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Intresse eller erfarenhet inom hållbarhetsfrågor, gärna kopplat till industri, processer eller data.
Förmåga att skapa relationer, facilitera workshops och driva initiativ framåt.
Mycket goda kunskaper i svenska (krav) och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av hållbarhetsdata, rapportering eller LCA.
Erfarenhet av att arbeta i en global organisation.
Intresse för AI-stöd i verksamhetsutveckling.
Om Roxtec & Jefferson Wells
Roxtec är världsledande inom kabel- och rörgenomföringslösningar och har ett tydligt fokus på hållbarhetsutveckling, innovation och kvalitet. Genom Jefferson Wells får du en trygg anställning, dedikerat stöd av konsultchef och möjlighet till karriärutveckling i ett av Nordens mest välrenommerade konsultbolag.
For denna tjänst krävs även att du genomgår bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtest.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson charlotte.johansson1@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Jefferson Wells Kontakt
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se
