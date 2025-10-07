Verksamhetsutvecklare till Regionalt Cancercentrum Väst
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation som arbetar för att utveckla cancervården och är ett av sex regionala cancercentrum i Sverige.
Vår verksamhet strävar efter att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård på lokal, regional och nationell nivå. Vi arbetar enligt de tio kriterierna i den Nationella cancerstrategin och samarbetar nära med patienter, närstående, vårdpersonal, andra regionala och nationella programområden, universitet, myndigheter, företag och organisationer. Tre viktiga delar av vårt arbete är vårdprocesser, vårdprogram och kvalitetsregister.
RCC Väst tillhör Västra Götalandsregionen (VGR) men arbetar för hela Västra sjukvårdsregionen, som omfattar VGR och norra Region Halland. Verksamheten är uppdelad på fyra enheter, där vårdutveckling ligger direkt under avdelningschefen. RCC Väst ansvarar för att samordna arbetet med både sjukvårdsregionala och nationella uppdrag. Avdelningschefen har det övergripande ansvaret för att hålla ihop helheten i arbetet för RCC Väst, i nära samarbete med Koncernstab Digitalisering, Data & Analys.
Om uppdraget
För cancervårdens kvalitetsregister används INCA som är en generell plattform för inrapportering och uppföljning. Plattformen ägs och administreras gemensamt av landets sex Regionala cancercentrum.
Arbetet som verksamhetsutvecklare innebär att ta fram diagnosövergripande informationsdomäner och datamängder, i ett kvalitetsuppföljningssyfte, som kan användas i kvalitetsregister inom cancer. I arbetet ingår också att informationsmodellera datamängderna.
Du kommer att arbeta i en nationell grupp tillsammans med övriga verksamhetsutvecklare/informatiker på RCC, i dagsläget fyra stycken, för att ta fram informationsdomänerna. I ditt arbete kommer du att även ha kontakt med expertgrupper från hälso- och sjukvården för att få stöd och förankring.
Uppdraget är på heltid och tidsbegränsat under 12 månader, med placering i Göteborg. Resor till andra regionala cancercentrum ingår i tjänsten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har akademisk utbildning och erfarenhet inom medicinsk informatik samt erfarenhet av tidigare arbete inom området. Tidigare erfarenhet av arbete med informatik inom hälso- och sjukvården samt god vana att skapa informationsmodeller. Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga och önskvärda egenskaper är analytiskt tänkande, initiativförmåga samt förmåga att själv strukturera och planera arbetet.
Som person är du är strukturerad, analytisk och drivande med hög servicekänsla och du hanterar att arbeta med många arbetsuppgifter parallellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
