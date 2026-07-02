Verksamhetsutvecklare till Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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2026-07-02
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Område 6 är beläget på Sahlgrenska sjukhuset. Området har drygt 2000 anställda inom Specialist medicin/ Lungmedicin/Allergologi, Kardiologi/Thorax, Neurosjukvård och Infektion. Området bedriver både öppen och slutenvård, nationell vård, regionsjukvård och länssjukvård.
Forskning och utbildning bedrivs inom alla verksamheter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba som verksamhetsutvecklare och vara drivande i områdets och verksamheternas strategiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd utvecklingschef på områdesnivå och tillhör utvecklingsenheten. Du kommer arbeta områdesövergripande men även vara kopplad till ett verksamhetsområde.
Du ingår i ett team på områdesnivå som arbetar med patientsäkerhet och kvalitet och kommer utifrån fastställda mål initiera, driva, genomföra och samordna utveckling av verksamheternas arbete med kvalitet och patientsäkerhet, samt driva förbättringsarbete. Du kommer arbeta aktivt med avvikelsehantering och stödja och leda arbetet med risk- och händelseanalyser. Du kommer även arbeta med vårdprocesser kopplade till patientsäkerhet, kvalitet och digitalt införande. Rollen som verksamhetsutvecklare innebär goda möjligheter att fördjupa sitt kunnande i processarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Du kommer arbeta nära utvecklingschef, verksamhetschef, omvårdnadsansvarig och andra verksamhetsutvecklare i gemensamma uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med passande vårdutbildning på universitets- eller högskolenivå. Utbildning och kunskap inom verksamhetsutveckling, förbättringskunskap, riskanalys och händelseanalys är mycket meriterande. Du har ett helhetstänkande och kan omsätta mål och visioner till konkreta åtgärder. Du har förmågan att driva och utveckla verksamheten utifrån ett patientperspektiv och samtidigt entusiasmera medarbetare till delaktighet genom ständiga förbättringar. Du besitter också den uthållighet som krävs för att nå uppsatta mål. Du är van att ta egna initiativ, arbeta självständigt och är kreativ och innovativ till din läggning.
Basala färdigheter i digitala system exempelvis avvikelsesystemet Med Control Pro, Nationellt IT verktyg gällande händelseanalyser (NITHA), Power BI rapporter och uppföljningsverktyget Plan och Styr är meriterande. Även forskarutbildning ses som meriterande.
Du har även en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bruna stråket 15 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Områdesstab, Utvecklingsenhet 6 Kontakt
Vision, Niki Blomqvist 070-0824728 Jobbnummer
9988860