Verksamhetsutvecklare till omr. placering samt öppenvård, EÅV stadsdelsf.
2025-09-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Avdelning individ och familj (IoF) ansvarar för att stödja och hjälpa barn, ungdomar och vuxna i svåra livssituationer och arbetar förebyggande så att stöd ges i rätt tid.
Vi har kunniga, engagerade, omtänksamma och drivna medarbetare med en stor portion humor och ett nära ledarskap från chefer.
Inom avdelningen har vi område barn och unga - placering samt öppenvård. Vi har ansvar för barn och unga placerade i samhällsvård samt öppenvård för våra barn, unga och deras familjer. Vi är drygt 65 medarbetare på området. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare.
Vi erbjuder
Stockholm stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Vi har vinter- och sommararbetstid. I staden har du som medarbetare möjlighet till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag. Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Vi har flextid med möjlighet att själv påverka din arbetstid, inom givna tidsramar.
Din roll
Som verksamhetsutvecklare för området placering samt öppenvård kommer du tillsammans med ledningsgruppen driva kvalitetsarbetet för enheterna. Vi har ett ansvar säkerställa att våra insatser ger resultat. Som verksamhetsutvecklare kommer du stötta chefer och medarbetare i detta viktiga uppdrag.
Uppdraget innefattar strategiskt såväl som operativt arbete. Genom att koppla samman teori och praktik kommer du kunna skapa en gemensam förståelse för förbättringsmöjligheterna inom enheterna. Områdets mål och resultat följs upp och du tillförsäkrar att vi arbetar rättssäkert, förebyggande, kunskapsbaserat och lätt tillgängligt för de barn och familjer vi tar emot.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samla in och analysera data kopplat till enheternas mål
Implementering och utveckling av metoder och arbetssätt
Utveckla kvalitetsledningssystemet
Samverkan med avdelningens andra enheter och stödfunktioner
Besvara enkäter, förelägganden och upprätta rutiner
Planera för och hålla i samverkansmöten, workshops och andra arbetsmöten kopplat till olika uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Är socionom med lång erfarenhet av socialtjänst myndighetsutövning och biståndsbedömd familjebehandling i kommunal verksamhet för barn och unga.
Har bra förmåga uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Har datavana
Förstår socialtjänstens uppdrag för barn och unga och att vi är en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du är steg 1 utbildad, har annan utbildning inom familjebehandling och utbildad i individbaserad systematisk uppföljning.
Som verksamhetsutvecklare förväntas du hålla struktur, vara tydlig och förtroendeingivande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser att du kan prioritera ditt arbete och hålla tidsramar. I rollen behöver du ha problemlösande analysförmåga och kunna bryta ner mål, driva processer framåt och kunna sammanställa resultat i skrift och hålla i muntliga presentationer för enheterna. Vidare trivs du med att arbeta självständigt och med varierande arbetsuppgifter
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
