Verksamhetsutvecklare till Närsjukvården Halland
Region Halland / Organisationsutvecklarjobb / Halmstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Halmstad
2026-03-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från hälso- och sjukvård och intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor i vården? Då ska du söka tjänsten som Verksamhetsutvecklare hos oss i Närsjukvården Halland.
Om tjänsten och vår verksamhet
Närsjukvården Halland satsar inför en spännande framtid i snabb förändring. Alla medarbetare står inför utmaningen att skapa en god och nära vård för befintliga och blivande invånare i regionen. Här arbetar vi alla tillsammans för en nära vård värd att välja.
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad på Utveckling och Stöd, Vårdcentralen Halland som ingår i förvaltningens stab. Avdelningen arbetar med övergripande kvalitets- och utvecklingsfrågor för hela vårdvalet. Uppdragen innefattar både projekt- och processarbete såväl som långsiktig verksamhetsutveckling.
Din roll som verksamhetsutvecklare är att vara ett nära stöd till verksamheten i arbetet med att förbättra och utveckla hälso- och sjukvårdens processer utefter patientens behov. I denna roll kommer du ansvara för att driva, utveckla och stärka Region Hallands arbete inom barnhälsovården, vid sidan av andra verksamhetsutvecklaruppdrag.
I uppdraget ingår att ta initiativ, forma arbetssätt och aktivt driva och delta i förbättringsarbete. Det handlar också om att med nyfikenhet omvärldsbevaka och fånga goda idéer och möjligheter. Arbete sker nära, och tillsammans med, verksamheten för att kunna identifiera och analysera de förändringar vi är i. Du är en samlande kraft i förstudier och i framtagandet av nya rutiner för anpassade arbetssätt. Du leder arbetsgrupper och det förberedande arbetet framåt, i nära samarbete med både kollegor i staben och medarbetare i verksamheten. Tjänsten kommer delvis att vara klinisk.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller leg. sjuksköterska med specialistutbildning och erfarenhet av arbete inom primärvård och barnhälsovård.
För att lyckas i rollen som verksamhetsutvecklare ser vi att du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från Region Halland ser vi det som meriterande. Du har kunskap och erfarenhet av att samordna, leda och stödja kvalitets- och utvecklingsarbete och processer inom hälso- och sjukvård, samt kunskap om vårdinformationssystem såsom Power BI och Cosmic.
Du är drivande, utvecklingsinriktad och har en god analytisk förmåga. Du har god vana av att röra dig mellan strategiska och operativa frågor.
För den här tjänsten kräver vi att du har mycket god kunskap i svenska språket. Du kan på ett mycket bra sätt formulera dig i både tal och skrift och har erfarenhet av att ta fram och omsätta fakta, statistik och material till text och presentationer.
Som person har du ett coachande förhållningssätt med en god förmåga att leda och motivera andra. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och arbetar utifrån devisen att 1+1 =3. För den här tjänsten krävs det också att du är strukturerad och har en förmåga att organisera ditt arbete både på en övergripande och detaljerad nivå. Du tar initiativ och tycker om att komma med nya idéer och kan omsätta dessa i praktiken. I ditt arbete är du uthållig och arbetar med hjälp av dialoger för att uppnå resultat. Du ser helheten i ditt arbete och har mycket god förmåga att dra lärdom av det som sker för att utveckla verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-digFacklig kontakt
Ann-Helén von Braun, Hallands Läkarförening
0346-56 000 (vxl)
Charlotte Karlsson, Kommunal
070-265 23 74
Anna Franzén, SACO
0300-56 92 59
Charlotta Andersson, Vision
0724-566551
Ann-Christin Elmhäll, Vårdförbundet
0767-84 77 07
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Utveckling och Stöd, Vårdcentralen Halland Kontakt
Matilda Westerblad, Tf avdelningschef 070-2395961 Jobbnummer
9783022