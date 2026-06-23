Verksamhetsutvecklare till LSO Somatik, Region Västernorrland
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2026-06-23
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länssjukvårdsområde (LSO) Somatik omfattar de 11 länsverksamheterna inom RVN och bedriver verksamhet vid länets alla tre sjukhus. För närvarande är området organisatoriskt sammanslaget med närsjukvårdsområde Söder. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till LSO Somatik. Som verksamhetsutvecklare ingår du i områdesdirektörens stab och arbetar nära områdesdirektör, biträdande områdesdirektör, övriga två verksamhetsutvecklare och administratör. Även HR- och ekonomistöd finns i nära samarbete.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2026-09-01 till och med 2029-08-31 med placering i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Viss närvaro i Sundsvall krävs oavsett placeringsort. Distansarbete möjligt i viss utsträckning.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Ditt övergripande ansvar som verksamhetsutvecklare är att stödja ledning och chefer i strategiskt och operativt utvecklingsarbete, från analys och prioritering till genomförande, uppföljning och utvärdering. Du säkerställer med din kompetens och överblick att systemperspektiv tillämpas, genom att beroenden mellan verksamheter, professioner, processer och vårdnivåer beaktas. Du har en viktig roll i att stödja utvecklingen av organisationens förbättringsförmåga, inte minst genom att skapa förutsättningar för delaktighet och samskapande mellan organisationsnivåer och interna och externa parter.
För att stärka ledningsstabens samlade förmåga söker vi nu verksamhetsutvecklare som kompletterar befintlig kompetens genom särskild styrka inom ett eller flera av följande områden:
Datadriven analys och beslutsstöd.
Process- och flödesutveckling.
Samverkan i tvärprofessionella och politiska sammanhang samt med fackliga parter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Analys och beslutsunderlag
Ta fram och analysera underlag inför beslut och prioriteringar
Identifiera förbättringsbehov, risker, flaskhalsar och variationer i processer
Genomföra kvalificerade analyser där flera perspektiv vägs samman
Lednings- och processtöd
Stödja lednings- och arbetsgrupper i att strukturera, leda och följa upp utvecklingsarbete
Planera och facilitera möten och processer för samsyn och framdrift
Vara processtöd i komplexa, tvärgående utvecklingsfrågor
Förbättrings- och implementeringsstöd
Tillämpa och anpassa metoder för förbättringsarbete och förändringsledning
Stödja genomförande och omsättning av beslut i praktiken
Säkerställa uppföljning, utvärdering och vidareutveckling
Samverkan och förankring
Säkerställa förankring genom tydlig kommunikation och dialog
Främja arbetssätt med patient- och invånarperspektiv
Uppföljning, lärande och hållbarhet
Följa upp, analysera resultat och identifiera fortsatt utvecklingsbehov
Bidra till dokumentation och organisatoriskt lärande
Stödja strukturer för långsiktigt hållbara förbättringar
KvalifikationerVi söker dig somHar en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
Har dokumenterad erfarenhet av att leda eller stödja utvecklings-, förbättrings- eller förändringsarbete i komplex verksamhet
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar utbildning inom förbättringskunskap, implementering, förändringsledning, patientsäkerhet, verksamhetsanalys, projektledning eller organisationsutveckling
Har erfarenhet av utvecklingsarbete i politiskt styrd organisation och/eller större kunskapsintensiv verksamhet, särskilt hälso- och sjukvård
Har erfarenhet av att omsätta övergripande mål eller kunskapsstöd till praktiskt genomförande
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Uthållig
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Minna Mattsson minna.mattsson@rvn.se +4666089610 Jobbnummer
9974137