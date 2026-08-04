Verksamhetsutvecklare till Lasarettet i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Organisationsutvecklarjobb / Ystad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ystad
2026-08-04
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Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård? Drivs du av utveckling, förbättring och att skapa verklig nytta för både patienter och medarbetare? Då kan detta vara rollen för dig!
Till Lasarettet i Ystad söker vi nu en engagerad verksamhetsutvecklare som vill ta en central roll i att utveckla vården. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa effektiva arbetssätt och säkerställa en hög kvalitet i vården. Du kommer att driva och samordna övergripande projekt alltid med fokus på att förbättra, effektivisera och utveckla vården utifrån patienternas behov och verksamhetens mål.
Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut- och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att planera, driva och följa upp projekt och utvecklingsinsatser på Lasarettet i Ystad. Du stödjer chefer och verksamheter i utvecklingsfrågor och vid införandet av nya arbetssätt, metoder och processer. Du leder workshops och arbetsgrupper kopplade till utvecklingsinsatser samt stödjer medarbetare och chefer i att planera och leda egna projekt och tillämpa olika förbättringsverktyg.
Du genomför nulägesanalyser och omvärldsbevakning för att identifiera utvecklingsmöjligheter. I ditt arbete ingår att presentera resultat, analyser och förslag för ledningsgrupper och andra intressenter.
I rollen ingår uppföljning av mål och uppdrag samt redovisning och sammanställning av rapporter. Du har ett nära samarbete med chefer, kollegor och andra nyckelfunktioner och samverkar med olika funktioner och yrkesgrupper för att skapa helhet och förankring.
Arbetsuppgifterna i denna roll är varierande i både tid och komplexitet. Då man arbetar självständigt i denna tjänst tar du själv ansvar för att strukturera och prioritera din arbetsdag utifrån verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole-/universitetsutbildning, exempelvis inom hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap eller liknande. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift. Du har kunskaper i och erfarenhet av process- och/eller projektledning, av att sortera och tillämpa olika analys- och förbättrings modeller/verktyg samt av att sammanställa och dokumentera underlag/rapporter. Vidare ser vi att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård alternativt inom regional utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning samt produktionsplanering.
Som person ser vi att du är engagerad, flexibel, har en stark kommunikativ förmåga samt är bra på att bygga och bibehålla relationer. Därtill ser vi att du har en god förmåga till helhetssyn, är strukturerad, analytisk, pragmatisk och ständigt strävar efter utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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271 33 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Sofie Thelander, Stabschef sofie.thelander@skane.se 0411-995664 Jobbnummer
10020480