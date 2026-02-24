Verksamhetsutvecklare till Lasarettet i Landskrona
2026-02-24
Vi söker dig som vill ta chansen att bidra med din kompetens och ditt driv i arbetet med att utveckla och förbättra vården - alltid med ett tydligt patientfokus.
Lasarettet i Landskrona är med sina 400 medarbetare ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Här bedriver vi specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde med drygt 60 000 invånare.
På Lasarettet i Landskrona ger vi trygghet när hälsan sviktar och erbjuder en närhet som förenar det lilla sjukhusets fördelar med bred kunskap och en ödmjuk stolthet. Med vilja, engagemang och utvecklingslust arbetar vi ständigt för att våra arbetssätt ska vara de bästa möjliga, både för arbetsmiljön och för patienternas behov. Hos oss ska patienternas behov alltid tillgodoses i rätt tid, med hög kvalitet och hög patientsäkerhet.
Inom förvaltningens stab är de förvaltningsövergripande rollerna och ansvarsområdena samlade. Dessa omfattar bland annat ekonomi, HR, patientsäkerhet, miljö, kris- och katastrofberedskap, säkerhet och verksamhetsutveckling. Vissa förvaltningsövergripande funktioner är placerade inom något av lasarettets två verksamhetsområden, såsom IT och utbildning.
Möjligheterna till korsfunktionella samarbeten är goda, med fokus på att ge stöd och skapa synergier både inom och mellan de olika verksamhetsområdena vid Lasarettet i Landskrona.
Rollen som verksamhetsutvecklare är en del av förvaltningens stab och innebär ett övergripande fokus på utvecklingsuppdrag, som varierar i både omfattning och inriktning inom Lasarettets olika verksamheter. Du stödjer och möjliggör verksamhetsutveckling i nära samarbete med chefer och andra aktörer i vården. Det gör du bland annat genom att kartlägga och dokumentera verksamhetens processer samt projektleda utvecklingsinsatser utifrån organisationens behov.
Du genomför utredningar som kan inkludera omvärldsbevakning, nulägesbeskrivningar, analyser och förslag på nya lösningar. I ditt arbete håller du presentationer för exempelvis uppdragsgivare, ledningsgrupper, informations- och beredningsgrupper samt fackliga företrädare. Du deltar även som verksamhetens representant i övergripande utvecklingsarbeten och projekt.
I rollen ingår även att ta fram olika typer av underlag till chefer i frågor som berör verksamhetens utveckling. Vidare ansvarar du för att stödja verksamhetsområdenas arbete med produktionsstyrning och produktionsplanering. Du följer upp och analyserar arbetet samt driver utvecklingen vidare i nära samarbete med chefer och de resurspersoner som är involverade inom respektive verksamhetsområde.
I samarbete med andra kompetenser på lasarettet arbetar du med att utveckla processer och strukturer för verksamhetsuppföljning på både verksamhets- och enhetsnivå. Det innefattar att förstå, analysera och kommunicera verksamhetens resultat på ett tydligt och användbart sätt.
Rollen erbjuder varierade och utvecklande arbetsuppgifter där din kompetens gör verklig skillnad för patienterna.
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Du har erfarenhet av att arbeta med komplexa datauttag samt att sortera, analysera och värdera information inom verksamhetsutveckling och uppföljning. Därtill har du kunskaper i process- och projektledning. Det är meriterande med erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård, regional utveckling eller arbete med produktionsstyrning och produktionsplanering.
Du som person är flexibel, samarbetsorienterad och anpassningsbar. Därutöver har du helhetssyn, arbetar strategiskt och strukturerat och drivs av utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
