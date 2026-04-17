Verksamhetsutvecklare till Kontaktcenter
Support genom besök, Förvaltningsavdelningen
Kontaktcenter är en central stödfunktion inom Förvaltningsavdelningen som ger service och support till Regeringskansliets medarbetare samt Sveriges ambassader och konsulat runt om i världen. Verksamheten består av tre sektioner som samverkar och ansvarar för att ta emot, samordna, handlägga och återkoppla ärenden som rör stöd och service i Regeringskansliet.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till sektionen Support genom besök. Sektionen utgör navet i Förvaltningsavdelningens samordnade leveranser och hanterar ett brett spektrum av tjänster. Det omfattar bland annat förändringar i IT-konton, installation av hårdvara samt förändringar i bemanning som medför justeringar av utrustning, placering i lokal eller organisation. Arbetet innefattar även telefonilösningar, behörigheter, tillträden samt support av Regeringskansliets IT-produkter.
Kontaktcenter befinner sig i en omfattande förändringsresa där fokus ligger på att utveckla arbetssätt, digitalisera processer och skapa en mer effektiv och sammanhållen service. Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i detta arbete.
I rollen arbetar du systematiskt med att analysera verksamheten, identifiera förbättringsområden och omsätta behov till konkreta utvecklingsinsatser. Du tar fram strukturerade planer, sätter mål och tidsramar samt driver förändringsarbete från idé till genomförande och uppföljning.
Sektionen Support genom besök är navet i Förvaltningsavdelningens samordnade leveranser och hanterar ett brett spektrum av tjänster, såsom förändringar i IT-konton, installation av hårdvara, förändringar kopplade till bemanning, telefonilösningar, behörigheter, tillträden samt support av IT-produkter.
Du kommer att arbeta nära både verksamheten och interna samarbetspartners, med många kontaktytor inom Förvaltningsavdelningen och övriga delar av Regeringskansliet. Rollen ställer därför krav på att du är trygg i att kommunicera, förankra och driva frågor i en komplex organisation.
Du leder och deltar i utvecklingsinitiativ som syftar till att förbättra processer, öka effektiviteten och stärka användarupplevelsen. Arbetet innebär även att samla in verksamhetsbehov, omsätta dessa till krav och förbättringsförslag samt bidra till långsiktiga lösningar som stärker organisationens leveransförmåga.
Du arbetar tätt tillsammans med chef, kollegor inom verksamhetsutveckling, driftsamordnare och övriga medarbetare på Kontaktcenter, och bidrar aktivt till enhetens gemensamma utveckling.
Du har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, offentligrätt, statsvetenskap eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom support-, service- eller facility management-verksamhet, alternativt annan relevant erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ärendehanteringssystem, gärna i en administrativ eller konfigurerande roll.
Vidare har du erfarenhet av att driva effektiviseringsprojekt, processförbättringar, automatisering eller införande av digitala arbetssätt. Du har arbetat med kunskapshantering, exempelvis kunskapsdatabaser och FAQ:er, samt har erfarenhet av att samla in verksamhetsbehov och omsätta dem till krav, processer och förbättringsförslag.
Du har även erfarenhet av automation, exempelvis RPA, självbetjäningsportaler eller chatbotar, samt av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem i praktiska lösningar. Du har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och har varit med och drivit förändringsresor.
Du har goda datorkunskaper, mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i både tal och skrift samt god förståelse för hur ett Kontaktcenter fungerar. Du har även erfarenhet av att utbilda eller leda medarbetare i projekt.
Det är meriterande om du har certifiering inom XLPM.
Du har mycket god förståelse för ärendehanteringsprocesser, flödesdesign och kategorisering. Du har kunskap om systemadministration samt konfigurering och förbättring av ITSM-lösningar. Du har förmåga att arbeta datadrivet med rapportering, KPI:er, dashboards och NKI:er samt erfarenhet av att ta fram och analysera statistikrapporter.
Du har även förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra rutiner, processer och arbetsinstruktioner.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är du initiativtagande och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du har en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och utveckla relationer i yrkesmässiga sammanhang. Du är pedagogisk i din kommunikation och har förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagaren.
Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Du har en god förändringsledande förmåga och kan stötta organisationen i att införa nya arbetssätt och system. Vidare är du mål- och resultatorienterad samt självgående, med förmåga att ta ansvar för dina uppgifter och driva processer framåt.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Du har ett naturligt intresse för teknisk utveckling och omvärldsbevakning samt en vilja att bredda dina kompetensområden för att vid behov kunna stödja övriga delar av verksamheten. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mimi Horneman. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
