Verksamhetsutvecklare till Kontaktcenter
Regeringskansliet / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-04-16
Support över telefon, Förvaltningsavdelningen
Kontaktcenter är en central stödfunktion inom Förvaltningsavdelningen som ger service och support till Regeringskansliets medarbetare samt Sveriges ambassader och konsulat runt om i världen. Verksamheten består av tre sektioner som samverkar och ansvarar för att ta emot, samordna, handlägga och återkoppla ärenden som rör stöd och service i Regeringskansliet.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till sektionen Support över telefon. Sektionen är en central kontaktpunkt för frågor inom flera av Förvaltningsavdelningens ansvarsområden, med särskilt fokus på support, mobila verktyg, digitala möten och service. Här ges stöd och användarstöd kopplat till Regeringskansliets digitala verktyg.
Inom sektionen finns även en mindre grupp som arbetar med att utveckla arbetssätt och IT-stöd för den gemensamma ärendehanteringen. [NY] Utvecklingen bedrivs inom ramen för ett förvaltningsobjekt där du som verksamhetsutvecklare har en ledande roll som objektledare, med ansvar för att driva och vidareutveckla arbetet.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att analysera verksamheten, identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete med fokus på digitalisering, effektivisering och utveckling av nya arbetssätt. Du tar fram konkreta planer för genomförande, sätter mål och tidsramar samt leder och följer upp förändringsinitiativ för att säkerställa hållbara resultat och ökad kvalitet i verksamheten.
Rollen innebär ett helhetsansvar för att utveckla processer och arbetssätt inom ärende- och supporthantering. Du samlar in verksamhetsbehov och omsätter dessa till krav, processer och förbättringsförslag samt säkerställer att lösningarna möter verksamhetens och användarnas behov. Arbetet omfattar även att dokumentera, kvalitetssäkra och vidareutveckla rutiner, processer och arbetsinstruktioner.
Som objektledare ansvarar du för utvecklingen av arbetssätt och IT-stöd kopplat till ärendehantering. Det innebär att arbeta med processer och metoder för att designa, leverera, hantera och förbättra IT-tjänster, med fokus på flödesdesign och kategorisering. I uppdraget ingår att arbeta datadrivet genom att ta fram och analysera statistik, rapporter, nyckeltal, dashboards och användarnöjdhet som grund för förbättringsarbete.
Du driver initiativ inom effektivisering, automatisering och digitalisering, exempelvis genom arbete med självbetjäningslösningar, kunskapsdatabaser och FAQ-strukturer samt tekniker som RPA och chatbotar. Arbetet innefattar även kunskapshantering och att säkerställa att information är tillgänglig och användbar i verksamheten.
Du arbetar nära chef, andra verksamhetsutvecklare, driftsamordnare och medarbetare inom Kontaktcenter. Rollen innebär många kontaktytor inom Förvaltningsavdelningen och i kärnverksamheten. I uppdraget ingår även att utbilda och stödja medarbetare i nya arbetssätt, processer och system.Publiceringsdatum2026-04-16Bakgrund
Du har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, offentligrätt, statsvetenskap eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom support-, service- eller facility management-verksamhet, alternativt annan relevant erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ärendehanteringssystem, gärna i en administrativ eller konfigurerande roll, samt erfarenhet av att driva effektiviseringsarbete, processförbättringar, automatisering och införande av digitala arbetssätt.
Du har erfarenhet av kunskapshantering, exempelvis arbete med kunskapsdatabaser eller FAQ-strukturer, samt av att samla in verksamhetsbehov och omsätta dessa till krav, processer och förbättringsförslag. Du har även dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och av att utbilda eller leda medarbetare i projekt.
Du har god kunskap om hur ett Kontaktcenter fungerar och mycket goda datorkunskaper. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Du har mycket god förståelse för ärendehanteringsprocesser, flödesdesign och kategorisering samt kunskap om systemadministration. Du har förmåga att arbeta datadrivet genom rapportering, analys av nyckeltal, dashboards och användarnöjdhet samt erfarenhet av att ta fram och analysera statistikrapporter. Du har också god förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra processer, rutiner och arbetsinstruktioner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av konfigurering och förbättring av ITSM-lösningar samt certifiering inom projektledning, exempelvis XLPM.
Dina egenskaper
I rollen är det viktigt att du är initiativtagande och driver arbetet framåt genom att sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört och smidigt sätt att kommunicera. Du har pedagogisk insikt och anpassar ditt sätt att förmedla information utifrån mottagare och situation.
Du arbetar strukturerat, planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Du har en god förmåga att leda förändring och kan stötta organisationen i att införa nya arbetssätt och system. Vidare är du mål- och resultatorienterad och anpassar ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Rollen kräver också att du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt på ett systematiskt sätt. Övrig information
Du har ett naturligt intresse för teknisk utveckling och omvärldsbevakning samt en vilja att bredda dina kompetensområden för att vid behov kunna stödja övriga delar av verksamheten. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Emma Tahan. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST.
Välkommen att registrera din ansökan senast den 7 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122837".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Mäster Samuelsgatan 70 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM
Daniel Leiva daniel.leiva@regeringskansliet.se
