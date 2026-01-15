Verksamhetsutvecklare till Kompetensutvecklingsenheten, Linköping, Stockhol
2026-01-15
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Kompetensutvecklingsenheten (KUE):s uppdrag innebär ett ansvar att möta Polismyndighetens behov av kompetensförsörjande åtgärder genom att styra, stödja och skapa förutsättningar för verksamheten inom området lärande och kompetensutveckling inklusive chefsutveckling samt planera, genomföra, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra, av verksamhet och processägare, prioriterad fort- och vidareutbildning. Vidare arbetar enheten med internationella utbildningar, uppdragsutbildningar och bibliotekstjänst.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare på KUE arbetar du med att utveckla, samordna och driva kompetensutvecklingsinsatser som möter verksamhetens behov. Rollen omfattar både strategiskt och operativt arbete och sker i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter, ämnesexperter och andra relevanta intressenter.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att du:
• Leder, planerar och driver utvecklingsuppdrag kopplat till utbildning, lärande och kompetensutveckling
• analyserar verksamhetens behov och omsätter dessa i strukturerade och genomförbara lösningar, exempelvis utbildningsupplägg, arbetssätt och processer
• stödjer verksamheten i utveckling och omställning av utbildningar och förmågor, med fokus på verksamhetsnytta och målgruppsanpassning
• bidrar till utveckling av digitalt och verksamhetsnära lärande, inklusive blended learning
• samverkar med interna och externa aktörer för att säkerställa kvalitet, struktur och ändamålsenligt genomförande
• följer upp, utvärderar och vidareutvecklar insatser utifrån uppsatta mål och identifierade effekterKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis pedagogik, HR, utbildningsvetenskap, ekonomi, samhällsvetenskap, organisationsutveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• dokumenterad erfarenhet av uppdragsledning och/eller projektledning, med ansvar för planering, genomförande och leverans
• dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling eller annat strukturerat utvecklingsarbete i komplexa organisationer
• erfarenhet av att genomföra behovsanalys och omsätta identifierade behov i strukturerade och genomförbara lösningar
• erfarenhet av arbete med kompetens- och/eller utbildningsutveckling
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete i större organisation, kommun eller statlig myndighet
• erfarenhet av digitalt lärande, blended learning och/eller arbete i lärplattform (LMS)
• erfarenhet av att arbeta i komplexa utvecklings- eller förändringsuppdrag med många intressenter
• kunskap om tillgänglighetsanpassning och användarcentrerade arbetssätt
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha god förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt i en komplex miljö. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppdrag och har samtidigt lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.
Du är lyhörd och kommunikativ, med förmåga att leda och samordna projektteam samtidigt som du kan coacha och stödja andra i att leda uppdrag. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan på ett tydligt och anpassat sätt förmedla kunskap, arbetssätt och struktur till olika målgrupper.
Vidare har du ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, är lösningsfokuserad och ser möjligheter även när förutsättningarna förändras.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning sex månader
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping, Stockholm, Malmö
Arbetstid: Dagtid med flex
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!
