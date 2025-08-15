Verksamhetsutvecklare till kompetensförsörjningskontoret
Norrköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping
2025-08-15
Vill du arbeta med att utveckla, stödja och leda med trygghet i förändring? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov. Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhället tillväxt och individens utveckling.
Vi utformar effektivt och flexibelt utbildning utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler ta ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar inom på vårt kontor. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget-och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vi är tjänstemannastöd till kompetensförsörjningsnämnden.
Vi söker nu en engagerad verksamhetsutvecklare till kontorets verksamhetsstöd för ett vikariat då vår ordinarie verksamhetsutvecklare kommer vara föräldraledig. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare stödjer och leder du verksamhetsnära utvecklingsprocesser i samverkan med och på uppdrag av verksamhetschef och ledning för verksamhetsstöd. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsstöd tillsammans med enhetschefer och verksamhetschef.
Du håller ihop, leder och driver utvecklingsarbete utifrån ledningens identifierade behov och aktiviteter. Utvecklingsarbetet utformas på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang hos medarbete och är väl förankrat i verksamheten, samtidigt som det också krävs en känsla för när leverans och anpassade ledtider har företräde.
Vidare har du nära samverkan med de andra verksamhetsutvecklarna på kontoret samt med andra roller inom verksamhetsstöd där det är viktigt med god dialog och samverkan. I din roll är du en nod i verksamheten och är bra på att orientera dig i verksamheten, arbeta relationsskapande såväl inom verksamheten som med viktiga samverkansparter inom kontoret och med andra kontor.
Arbetet kommer bestå i exempelvis projekt- och processledning samt utvecklingsarbete som är aktuellt. Arbetet är kopplat till den kommunala styrmodellen (uppdragsplan, verksamhetsplan och aktivitetsplan) där vi arbetar med prioriterade områden.
Vem är du?
Du har akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten.
Vi söker dig som har viljan och förmågan att utveckla, stödja, leda med trygghet i förändring!
Du har erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling, och gärna av projekt- och processledning. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kommunal verksamhet, men det är inget krav.
Du trivs med att axla en varierande roll där du rör dig genom hela organisationen, där du är en stödjande nyckelfunktion i nära samverkan med ledningen. Du är stödjande även till övriga medarbetare i de processer eller team du leder.
Vidare har du god förmåga att skapa förtroende och goda relationer såväl internt som externt. Du är tydlig och engagerad i kommunikation, och har god förmåga att uttrycka dig på svenska såväl muntligt som skriftligt. Du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och förväntningar är klara för berörda.
Du har lätt för att anpassa dig till olika/ändrade omständigheter och klarar att arbeta med flera parallella uppgifter samtidigt och att självständigt hålla samman processer och projekt.
Du kan identifiera och lösa problem och är en lagspelare för helheten tillsammans med kollegor
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 1 oktober 2025 till 31 december 2026
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 7 september
Kontakt: Verksamhetschef/Ekonomichef Katarina Onmalm, katarina.onmalm@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
