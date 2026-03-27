Verksamhetsutvecklare till Karolinska Universitetssjukhuset, vikariat
Är du i början av din karriär eller har arbetat något år efter examen? Vill du ha ett meningsfullt jobb där du bidrar till bättre hälsa för människor? Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för att utveckla hälso- och sjukvården och älskar att lösa komplexa problem.
Då är det här rollen för dig!
Du erbjuds
att bli en del i ett ambitiöst team som ansvarar för att leverera analyser och data till ledningen och våra verksamheter likväl som övriga delar inom Karolinska Universitetssjukhuset
ett omväxlande arbete som spänner från strategiska utredningar till att hjälpa vården fatta beslut "här och nu"
möjlighet att delta i en spännande förändringsresa där vi förbättrar våra tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra data till vårdens uppföljning och analys
möjlighet att påverka och utvecklas - både i din yrkesroll och som individ.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med ca 15 000 medarbetare. Sjukhuset är ledande inom den medicinska utvecklingen i Sverige och internationellt och vi rankas bland världens främsta sjukhus. Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) ansvarar inom sjukhuset för radiologiverksamhet, strålningsfysik och nuklearmedicin samt för laboratoriemedicin. Den operativa verksamheten inom MDK, med cirka 120 medarbetare, leds av den operativa chefen och stödjer verksamheten i strategiska och funktionsövergripande frågor. Vi verkar inom en rad olika kunskapsområden såsom strategiska planeringsprocesser, infrastruktur, verksamhetsutveckling, kundrelationer samt utbildnings- och kvalitetsfrågor. Vi har också ett nära samarbete med övriga avdelningar och verksamheter på sjukhuset.
Vi söker en verksamhetsutvecklare för ett vikariat med anledning av föräldraledighet, från och med 2026-06-01 till och med 2027-08-31 (med möjlighet till förlängning). Du blir en del av vårt team och arbetar med analys, utveckling och tillgängliggörande av data samt bidrar till att skapa förutsättningar för datadrivet beslutsfattande.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och omfattar bland annat att:
samarbeta med våra verksamheter samt övriga delar av sjukhuset driva förändringar som vidareutvecklar vården
tillgängliggöra data, utveckla verktyg och gemensamma processer så att vårdverksamheterna kan planera både vård och resurser på ett datadrivet sätt
ta fram kvantitativa beslutsunderlag och analyser med frågeställningar som kan handla om allt från nyttjandegrad på utrustningarna till avtalsförhandling.
Gemensamt för vårt team är engagemang, en tydlig roll i att följa sjukhusets strategiska fokus på datadriven planering och beslutsfattande. Vi arbetar med strategiska, taktiska och operativa frågor på övergripande nivå - både genom att driva och utveckla processer och som stöd i verksamhetsnära projekt. I samarbete med verksamheterna förväntas du använda din pedagogiska och tekniska kompetens för att tillgängliggöra data, ta fram beslutsunderlag och utveckla strategier som förbättrar patientvården. Arbetet bedrivs i de former som bedöms passa bäst för den specifika uppgiften, enskilt och/eller i olika gruppkonstellationer inklusive projektform (olika roller och arbetsformer är möjliga, inklusive projektledarskap).
Vi söker dig som
har erfarenhet av att genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser samt tydligt kommunicera resultat för att stödja datadrivet beslutsfattande
kan pedagogiskt förklara och anpassa komplexa resonemang i både tal och skrift utifrån olika målgruppers behov
är strukturerad, lösningsorienterad och drivande i att utveckla processer och verktyg för analys och verksamhetsutveckling
samarbetar väl med andra, är lyhörd och kan aktivt bidra i förändringsarbete inom vård och resursplanering
kan se helheten, koppla analyser till strategiska mål och identifiera lösningar som skapar nytta för verksamheten.
Vidare ser vi gärna att du kan stötta vårdverksamheten med det verksamhetsnära förändringsarbete där IT-lösningar spelar en central roll, samt överbrygga gapet mellan verksamhetens behov och tekniska lösningar.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant akademisk utbildning som exempelvis civilingenjör, systemvetare, civilekonom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av SQL
Erfarenhet av visualiseringsverktyg som Power BI, Qlik eller Tableau
Erfarenhet av att skapa beslutsunderlag för andra
Tidigare erfarenhet av krav- och behovsanalys
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2212".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Camilla Hammar 072-5830620
9823324