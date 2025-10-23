Verksamhetsutvecklare till Kansliet för utveckling av kärnprocesserna
Kansliet för utveckling av kärnprocesserna, Statsrådsberedningen
Vill du vara med och forma Regeringskansliets digitala arbetssätt för kärnprocesserna? Trivs du med analytiskt arbete och har ett stort intresse för verksamhetsdriven utveckling? Vi erbjuder rätt person en spännande roll i verksamhetsutvecklingen av Regeringskansliets kärnprocesser.
Kansliet för utveckling av kärnprocesserna i Statsrådsberedningen, driver och samordnar utvecklingen av kärnverksamhetens arbetsformer i Regeringskansliet. Kansliet består idag av sju personer som arbetar med verksamhetsutveckling, ledning och produktägarskap.
Som ett led i utvecklingen av kärnverksamhetens arbetsformer har ett digitalt arbetssätt för regeringsärenden och beredningar införts i departementen. Det digitala arbetssättet utvecklas löpande genom utveckling av ny funktionalitet i det digitala verktyget som stödjer arbetssättet och genom förändring av rutiner, riktlinjer och malltexter. Utvecklingsarbetet involverar samtliga departement och Förvaltningsavdelningen.
Som handläggare är du med och bidrar i utvecklingsarbetet i enlighet med den fastställda inriktningen för utvecklingen. Fokus för ditt arbete är att utreda och dokumentera verksamhetens behov samt konkretisera och beskriva lösningar för utvecklingen av arbetssättet. Du analyserar komplexa processer, problem- och frågeområden och tar självständigt fram användarberättelser, processkartor och flödesscheman. En central del i arbetet är att stämma av och förankra dina analyser och de underlag som du tar fram och kommunicera innebörden av lösningarna och hur de möter verksamhetens behov.
Fokus för och innehållet i arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid.
Du kommer arbeta nära kanslichefen och övriga medarbetare i kansliet för utveckling av kärnprocesserna.
Publiceringsdatum2025-10-23
Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område, alternativt motsvarande kunskap, förvärvad på annat sätt, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att ha arbetat med utveckling av verksamhetsprocesser och att utreda komplexa ärenden eller frågeområden. Du har också erfarenhet och vana av att analysera, dokumentera och översätta behov till tillämpbara lösningar och krav med hjälp av metoder så som tjänstedesign, servicedesign, design thinking och användarcentrerad utveckling eller motsvarande. Du har också erfarenhet av att arbeta i roller som processutvecklare eller kravanalytiker eller liknande. Goda kunskaper om verksamhetsutveckling genom digitalisering är en förutsättning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning, exempelvis genom att ha arbetat som handläggare med ärendehantering på myndighet, samt tidigare har utvecklat arbetssätt genom exempelvis förändrande rutiner, riktlinjer och instruktioner. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av it-verktyg för kravhantering och för visualisering av flöden och processer som till exempel, Microsoft Visio, Azure DevOps, 2c8 Apps och Figma. Insikt i att jobba i en politiskt styrd organisation och goda kunskaper om kravhantering, verksamhets- och processutveckling, förändringsledning kommer göra dig framgångsrik i rollen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta vill vi att du som söker har en mycket god analytisk förmåga. Du kan sätta in frågor i ett större sammanhang och se saker från ett övergripande perspektiv. Du utför ditt arbete med mycket gott omdöme och har lätt för att anpassa dig till ändrade förhållanden. Du är noggrann och lägger vikt vid att leverera med kvalité. Du är självständig samtidigt som du tycker om att arbeta med andra och du har mycket god samarbetsförmåga. Arbetet ställer också krav på mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga och att du kan förklara komplexa problem på ett enkelt sätt. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten avser tillsvidareanställning för en eller två personer, som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Frida Kylberg som är enhetschef, på 08-405 15 18. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 november.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Ersättning
