Verksamhetsutvecklare till Jönköpings KulturKollektiv
2026-03-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stötta unga kreatörer i deras musik-, film- och kulturprojekt? Brinner du för att skapa trygga, inkluderande och inspirerande miljöer där unga får växa och ta plats? Då kan du vara den verksamhetsutvecklare vi söker!
KFUM Jönköping söker nu dig som vill arbeta som timvikarie i projektet Jönköpings KulturKollektiv (JKK) - en självorganiserad kulturförening för unga 13-25 år. I rollen arbetar du nära projektledaren och kollektiven, med fokus på närvaro, relationsbyggande och praktiskt stöd i ungdomarnas processer.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare blir du ett stöd för projektledaren i det dagliga arbetet. Du hjälper till att skapa struktur, trygghet och möjligheter för kollektiven - utan att ta över deras ägandeskap eller kreativa processer.
Du fungerar som en möjliggörare: någon som lyssnar in, uppmuntrar, underlättar och hjälper unga att ta sig dit de vill.
Dina arbetsuppgifter - exempel
Närvaro och ungdomsstöd
Vara en trygg och relationsbyggande vuxen i kollektiven.
Stötta ungdomar i deras idéer, planering, möten och genomförande av projekt.
Hjälpa till att inkludera nya deltagare på ett varmt och strukturerat sätt.
Uppmärksamma grupprocesser och bidra till ett tryggt och positivt klimat.
Stöd i verksamhet och samordning
Delta på musik- och filmkollektivens träffar och stötta projektledaren i pågående processer.
Hjälpa till att hålla ordning i lokalerna och se till att praktiska behov uppmärksammas (t.ex. teknik, scheman, enklare planering).
Stötta kring drop in-strukturer och deltagarflöden.
Administrativt och strukturerande stöd
Bidra till enklare dokumentation, mötesanteckningar och uppföljning.
Hjälpa till i arbetet med introduktioner och rutiner.
Assistera i planering och samordning av timanställda eller resurspersoner vid behov.
Evenemang och projekt
Vara med och stötta genomförandet av evenemang, konserter, workshops etc.
Hjälpa till i praktiska moment vid större aktiviteter (t.ex. uppstart, förberedelser, logistik).
Vid sommarprojekt: bistå projektledaren i planering och genomförande.
Vi söker dig som
är lyhörd, närvarande och trivs i sociala miljöer
tycker om att arbeta med unga och kan hitta balansen mellan att stötta och att backa
är flexibel, självgående och lösningsorienterad
kan skapa struktur i ett kreativt och ibland oförutsägbart sammanhang
har god förmåga att kommunicera och samarbeta
är trygg i att hantera gruppdynamik
Att bidra till kulturens infrastruktur, att arbeta för att unga får en möjlighet att utveckla sina intressen och drömmar om att tex bli framtida kulturutövare eller framstående arbetare inom kulturen.
Erfarenhet av ungdomsarbete, kultur, projektledning eller föreningsliv är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är rätt personlighet och ett genuint intresse för kultur, unga och deras idéer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och viss erfarenhet av just självorganiserade kulturföreningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
