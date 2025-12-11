Verksamhetsutvecklare till Europa Direkt Karlskrona
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Karlskrona Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlskrona
2025-12-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
I Karlskrona är våra ambitioner höga där vi kombinerar lokal utveckling med internationell omvärld och vi vill ta en tydlig plats i Europa.
Europa Direkt är EU-kommissionens lokala informationskontor. Karlskrona har nu fått värdskapet under 5 år för hela Blekinge - och du får leda arbetet. Hos oss driver du ett uppdrag som stärker demokratin, ökar kunskapen om EU hos invånare, skolelever, företag och föreningar.
Arbetet innebär att du självständigt formar nya arbetssätt och har förmågan att bygga upp en verksamhet från start som blir viktig för Blekinges framtid. Du arbetar både strategiskt och praktiskt - från omvärldsanalys och planering till möten, workshops och publika aktiviteter.
Tjänsten är på kommunledningsförvaltningen och ligger inom Utvecklingsenheten. Enheten har i uppdrag att driva hållbar utveckling inom som utanför Karlskrona. Vi är ett bra och engagerat team som ser fram emot att utveckla Europa Direkt-kontoret tillsammans med dig.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
• Bygga upp och utveckla Europa Direkt-kontoret i Blekinge
• Leda planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter
• Göra EU begripligt och relevant för invånare med särskilt fokus på unga
• Skapa och driva nätverk och samarbeten med kommuner, Region Blekinge, skolor, civilsamhälle och andra aktörer
• Arrangera evenemang, dialoger och kommunikationsinsatser
• Samverka med EU-kommissionens representation i Sverige och övriga ED-kontor
• Ansvara för budget, rapportering och administration kopplat till EU:s kravKvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis statsvetenskap, samhällsvetenskap, EU-studier, kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
• God kunskap om EU:s politik, institutioner och program
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning eller verksamhetsutveckling
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Erfarenhet av att sprida budskap inom olika kanaler och möten
• Vana att bygga relationer och samverkan med olika aktörer
• Extra meriterande är erfarenhet av offentlig sektor och internationellt arbete
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Utvecklingsenheten
Lenita Karlsson lenita.karlsson@karlskrona.se 0455-303070 Jobbnummer
9638513