Verksamhetsutvecklare till enheten för verksamhetsutveckling
2025-10-24
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Vi söker en verksamhetsutvecklare som vill spela en nyckelroll i arbetet för ökad sysselsättning genom studier och arbete. Tjänsten ingår i kommunens långsiktiga satsning Ökad sysselsättning genom studier och arbete, där utbildning, arbetsliv och socialt stöd knyts samman för att fler invånare ska nå hållbar etablering på arbetsmarknaden.
Tjänsten är placerad på enheten för verksamhetsutveckling, där du tillsammans med kollegor och chefer utformar uppdraget utifrån verksamheternas behov. Vi är en arbetsplats med starkt engagemang, positiv stämning och fokus på samarbete. Här möts kollegor med olika kompetenser som delar målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för Katrineholms invånare.
Kontoret ligger centralt i Katrineholm och vi erbjuder flextid samt möjlighet till distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Som anställd i Katrineholms kommun har du även tillgång till flera förmåner som du kan läsa mer om på vår hemsida.
Som verksamhetsutvecklare initierar, driver, följer upp och samordnar du utvecklingsarbete inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Du arbetar i nära dialog med interna och externa aktörer för att säkerställa att samverkan mellan kommunens enheter exempelvis Komvux, Campus, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och näringslivsenheten fungerar effektivt och bidrar till att fler invånare mellan 16 och 65 år når egen försörjning.
Uppdraget omfattar målgruppsanalyser, uppföljning av insatser som vägledning, praktik och kompetenshöjande aktiviteter samt utveckling av rutiner som leder till tidiga och hållbara insatser i linje med lagstiftning och kommunens strategi för ökad sysselsättning.
Du tar fram och förankrar indikatorer och verktyg för uppföljning, leder dialoger, handleder kollegor och stöttar chefer i förändrings- och förbättringsprocesser. Du deltar i lokala och regionala forum kopplade till kompetensförsörjning, initierar samarbeten och bidrar till smidiga övergångar mellan skola, vuxenutbildning och arbetsliv.
Du leder och deltar i utvecklingsprojekt som rör vägledning, praktik, arbetslivskontakter och kompetenshöjande insatser för personal. Arbetet innebär ansvar för att följa upp insatser med relevant data exempelvis övergångar, närvaro och progression och använda resultaten som grund för fortsatt utveckling. Du bidrar även till kommunens omvärldsbevakning genom att analysera trender och delta i planering av framtida satsningar inom utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen med inriktning mot studie- och yrkesvägledning, personal- och HR-frågor eller vuxenutbildning, samt erfarenhet från något av dessa områden gärna inom vägledning, arbetsmarknadsinsatser, utbildningsverksamhet eller kommunal utveckling. Du har erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsarbete och trivs med att växla mellan långsiktiga processer och operativ vardag.
Det är meriterande med erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering eller indikatoruppföljning. Erfarenhet av arbete med unga vuxna eller personer som står långt från arbetsmarknaden är också en fördel.
Du har god samarbetsförmåga och är van att arbeta över organisatoriska gränser. Din kommunikativa förmåga är mycket god, både muntligt och skriftligt, och du anpassar dialog och information till olika målgrupper. Du är relationsskapande, ansvarstagande och trivs i lagarbete. Du har mod att utmana befintliga arbetssätt och vilja att leda förändringsprocesser.
Du kombinerar analytisk förmåga med handlingskraft och har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med utvecklingsfrågor inom utbildning och arbetsmarknad. Du förstår hur styrning, samverkan och uppföljning fungerar i offentlig sektor och trivs i rollen som brygga mellan olika verksamheter.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
