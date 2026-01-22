Verksamhetsutvecklare till enheten för samhällsutvecklingsfrågor
Enheten för samhällsutvecklingsfrågor arbetar med komplexa samhällsfrågor som kräver samordning, långsiktighet och ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Enheten ansvarar för utveckling och samordning inom områdena våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, trygghets- och brottsförebyggande arbete, folkhälsa, sociala perspektiv i samhällsplaneringen, EU- och internationella frågor samt främjande och förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende (ANDTS).Dina arbetsuppgifter
Är du ett samverkansproffs med ett brinnande engagemang för samhällsfrågor och processutveckling? Då söker vi dig!
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till enheten för samhällsutvecklingsfrågor. Rollen kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett tydligt genomförandefokus och innebär att du arbetar nära både enhetschef och medarbetare i det dagliga utvecklingsarbetet. Rollen omfattar framför allt ett tydligt operativt och praktiskt stöd i verksamheten och till enhetschef i det dagliga arbetet. Du bidrar både genom att själv genomföra aktiviteter och genom att avlasta, förbereda, driva och följa upp arbetet tillsammans med chef i pågående uppdrag.
Du är ett nära stöd till enhetschef i att skapa framdrift i uppdrag, processer och förbättringsarbete. I rollen bidrar du till att skapa struktur, tempo och sammanhang i enhetens utvecklingsarbete och fungerar som en brygga mellan ledning och verksamhet.
Du är aktivt involverad i enhetens planerings- och uppföljningsarbete och bidrar till att säkerställa att enhetens uppdrag, prioriteringar och resultat har tydliga kopplingar till avdelningens, förvaltningens och stadens övergripande uppdrag och mål. Du har ett helhetsperspektiv och ser hur enhetens arbete bidrar till utvecklingen av stadsområde Centrum och Göteborg som helhet.
Uppdragets innehåll kan variera över tid utifrån enhetens behov, aktuella prioriteringar och pågående utvecklingsarbeten. Som exempel på identifierade uppdrag som enheten fokuserar på just nu ingår arbete med våld i nära relationer, ANDTS-frågor samt trygghets- och brottsförebyggande arbete.
I rollen leder och håller du ihop gemensamma utvecklingsprocesser - från att konkretisera uppdrag och arbetssätt, till att stödja implementering av nya metoder och följa upp resultat - som en förlängd arm till enhetschef och ledning i det operativa utvecklingsarbetet.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Vara ett nära stöd till enhetschef i att driva uppdrag, processer och förbättringsarbete.
- Ge operativt stöd till enhetschef och verksamhet i pågående uppdrag, inklusive att själv genomföra aktiviteter, förbereda underlag, samordna insatser och följa upp leveranser.
- Processleda utvecklingsarbete från planering och analys till genomförande och uppföljning.
- Samordna, stödja och kvalitetssäkra utvecklingsarbete inom enhetens ansvarsområden.
- Stödja medarbetare i verksamheten i att omsätta strategier, handlingsplaner, riktlinjer och nationella mål till praktiska och fungerande arbetssätt. Initiera och hålla ihop samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället utifrån enhetens uppdrag.
- Ta fram beslutsunderlag, analyser, rapporter och tjänsteutlåtanden som stöd för ledning och styrning.
- Följa upp, analysera och synliggöra resultat för lärande och fortsatt utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, beteendevetenskap, folkhälsa eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har god kunskap om samhällsutvecklingsfrågor och erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och samordningsuppdrag inom ett eller flera av enhetens ansvarsområden.
Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, processledning och/eller projektledning och är van vid att arbeta nära chefer samt att ge dem operativt stöd och avlastning i utvecklings- och förändringsarbete. För att lyckas i rollen behöver du även ha dokumenterad erfarenhet av att processleda och metodutveckla team och grupper.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att stötta i att visualisera processer till ett kommunicerbart material. Du behöver ha erfarenhet av att skapa och följa upp processerna mot mätbara resultat.
Du behöver även vara drivande och ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du behöver ha förmåga att avgöra när du ska ta egna beslut och vilka frågor du behöver stämma av med andra. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Du behöver vara flexibel och tycka om utmaningar samt vilja arbeta fram nya strukturer för uppdraget. Du behöver kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Övrig information
