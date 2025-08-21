Verksamhetsutvecklare till enheten Digitalisering och Innovation
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Som verksamhetsutvecklare på enheten för digitalisering och innovation kommer du driva ett eller flera av våra digitala uppdrag, som alla är en del av den koncernövergripande, strategiska digitala omställningen. Du arbetar nära våra kärnverksamheter, vår IT-enhet och externa leverantörer.
Vi söker en person med stor erfarenhet att leda projekt med olika intressent- och referensgrupper med ibland motstridiga krav och mål. Du har dokumenterad förändringsledningskompetens och förmåga att hantera och engagera människor.
Exempel på större koncernövergripande projekt är:
• Skapa och införa framtidens lednings och beslutsstödsystem för att lättare se helheten, följa upp och styra mot våra mål.
• Innovationsledning kopplat till bemanningsplanering via AI-stöd.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att:
• Driva digitala utvecklingsprojekt i nära samarbete med agila team och verksamheten
• Leda workshops, samla in krav och säkerställa att lösningar möter behov
• Samordna med andra projekt och hantera dialogen med externa leverantörer
• Planera test, utbildning och utrullning, samt bidra i förändringsarbetet
• Säkerställa att leveranser håller hög kvalitet och förbereda överlämning till förvaltning
Vi söker dig som har:
• Examen på kandidatnivå från högskola eller universitet eller annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som kvalificerande. Exempelvis inom teknik, systemvetenskap, digitalisering eller verksamhetsutveckling
• Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling i större organisationer
• Förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning av minst 3 digitala utvecklingsprojekt med gott resultat
• Certifiering inom projektmodellen PPS
• Certifiering inom Scrum
• Kunskap om tjänstedesign eller liknande innovationsmetod
• Erfarenhet av att leda agila team
• Yrkeserfarenhet från kommunal, regional eller statlig verksamhet
Vi söker dig som är lyhörd, drivande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Med förmåga att se helheten tar du ansvar för att strukturera ditt arbete och driva processer framåt från idé till genomförande. Du är motiverad, uthållig och ser till att projekt slutförs med goda resultat.
Du har god kompetens inom behovsanalys och kravfångst, och kan sätta dig in i både användarnas och verksamhetens behov samt översätta dessa till hållbara tekniska lösningar. Du har även förmåga att förklara tekniska möjligheter och begränsningar på ett begripligt sätt, och trivs med att arbeta i tvärfunktionella team där du bidrar med både analys och helhetsperspektiv.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, i enlighet med gällande säkerhetslagstiftning, vilket gör att svenskt medborgarskap är ett krav för denna tjänst.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
