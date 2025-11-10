Verksamhetsutvecklare till Digitaliseringseneheten, Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamhetsutveckling och digitaliseringsenheten ska bidra till verksamhetsutveckling för förnyelse inom Region Västernorrlands prioriterade utvecklingsområden. Uppdraget handlar om att leda, styra och utveckla verksamheterna i regionen genom att använda resurser så effektivt som möjligt för att i slutänden nå uppsatta mål.
Det sker exempelvis genom att arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för verksamheten förbättras och effektiviseras. Verksamhetsutveckling utgår alltid från verksamheten och medborgarens behov. I arbetsprocesser med verksamhetsutveckling behöver innehållet därför alltid anpassas och skräddarsys utifrån dessa behov.
Vi söker nu en regionövergripande verksamhetsutvecklare till Digitaliseringsenheten. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-12-31.
Verksamhetsutvecklare till Digitaliseringseneheten, Region Västernorrland

Dina arbetsuppgifter
Som regionövergripande verksamhetsutvecklare har du ansvar för att stödja och möjliggöra verksamhetsutveckling i nära samarbete med chefer, strategiska roller och vårdens aktörer. Du har befogenhet att styra hur arbetet ska läggas upp för att uppnå utveckling, men inte vad som ska utvecklas. Val av metoder för utvecklingsarbetet tar alltid hänsyn till vad som bedöms som mest effektivt för måluppfyllelse.
Du kommer att arbeta med att stötta den övergripande förflyttningen av organisationen inom området digitalisering, med särskilt fokus på AI och data. Detta innebär att du identifierar och implementerar innovativa lösningar som förbättrar verksamhetens effektivitet och beslutsfattande.
Du kommer att ansvara för att känna till och tillämpa regionens utvecklingsprocess samt bidra till att kunskap om utvecklingsprocessen sprids och att den efterlevs samt ansvara för att utföra ditt arbete självständigt utifrån de uppgifter som tilldelas. Du kommer även att identifiera behov av andra kompetenser och tillse att dessa involveras i rätt sammanhang och vid rätt tidpunkt.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Processledning: Leda verksamhetsutvecklingsprocesser som förenar vårdens behov med digitala och datadrivna arbetssätt.
Processanalys: Stödja implementering digitala tjänster i nära samverkan med vårdverksamheter och IT.
Metodstöd: Ge stöd till medarbetare och chefer vid utformning av utvecklingsuppdrag och användning av förbättringsverktyg, exempelvis inom nyttorealisering och förändringsledning.
Handledning: Handleda medarbetare och chefer under utvecklingsuppdrag för att bygga kompetens som främjar fortsatt verksamhetsutveckling.
Projekt- och uppdragsledning: Leda projekt och uppdrag som involverar AI och data för att säkerställa framgångsrik implementering och uppföljning.
Operativt stöd till behovsägare: Kartlägga nuläge, identifiera problem och behov, fånga idéer och skissa på lösningar samt föreslå en riktning framåt.
Omvärldsbevakning: Bidra till omvärldsbevakning och kunskapsdelning kring AI och data inom hälso- och sjukvården.
Rapportering: Ta ut data ur datalagret och bearbeta dessa till beslutsstöd för att underlätta datadrivet beslutsfattande inom digitalisering.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en relevant högskoleutbildning för tjänsten, helst på masternivå, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
Har utbildningar inom projektledning, förbättringskunskap och coachande ledarskap
Har dokumenterad erfarenhet av projekt- och processledning i komplex organisation - uppfyllt genom arbete som projektledare och enhetschef
Har erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete inom vård - uppfyllt genom förbättringsprojekt på Ortopedkliniken och i regionens digitaliseringsprogram
Har god förmåga att kommunicera, analysera och dokumentera
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård
Har erfarenhet av samverkan mellan IT och vård, samt implementering av digitala system
Har erfarenhet av förändringsledning och handledning av personal under digitala omställningar
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Helhetssyn
Strukturerad
Utvecklingsinriktad
Självständighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
