Verksamhetsutvecklare till digitala teamet, VO habilitering, Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-03-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och påverka hur barn, unga och vuxna med varaktig funktionsnedsättning får råd, stöd, behandling och träning i framtiden? Det gör du genom att vara med och bidra till digitaliseringen inom verksamhetsområdena habilitering och syn, hörsel och döv. Det digitala teamet som arbetar med detta består idag av tre personer.
Verksamhetsområde habilitering vänder sig främst till personer med autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetsområde syn, hörsel och döv vänder sig till personer som är döva, har tinnitus, syn- eller hörselnedsättning eller en kombination av dessa. Nästan 700 personer arbetar i de båda verksamhetsområdena och ingår i förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel.
Välkommen att bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare hos oss arbetar du med alla teamets uppdragsområden. I samarbete med verksamheterna arbetar du för att genomföra digitala teamets uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Specifikt arbetar du med utveckling och design av digitala vårdinsatser och annat digitalt innehåll, se exempel här: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/utbildning/
Tjänstens placeringsort är Malmö och du förväntas kunna arbeta även på andra platser inom Region Skåne utifrån behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för utvecklingsarbete samt har lämplig universitets- eller högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner relevant för området.
I denna roll krävs att du är en god pedagog med hög kommunikativ förmåga, på svenska, i tal och skrift och kan beskriva komplexa frågor på ett enkelt sätt, anpassat efter situation och mottagare. Din förmåga att skapa innehåll med tydlig röd tråd, lärandemål och struktur för våra målgrupper är centralt för rollen. Därtill har du kunskap om och förståelse för tillgänglighet i all produktion.
Det är meriterande att ha erfarenhet av de verktyg vi använder för digitala utbildningar, Articulate (Storyline, RISE), Vyond samt Adobe-program för grafik, film och ljud. Det är även meriterande att ha erfarenhet av arbete i vårdsammanhang och av arbete med personer med funktionsnedsättningar.
Du är en person med hög arbetskapacitet och är skicklig i att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att möta uppsatta mål och deadlines. Vidare är du självständig och initiativrik men samtidigt lyhörd för andras behov och önskemål. För att fungera i rollen är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du verkar för samverkan utifrån patientperspektivet såväl internt som externt. Du uppskattar att arbeta med uppgifter av olika karaktär, såväl med service som mer avancerade uppgifter. Likaså trivs du med att ha och underhålla många kontaktytor i ditt dagliga arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter samt hur du bedöms kunna komplettera det befintliga teamet.
Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Sofie Törnström, Verksamhetsutvecklare 040-675 33 19 Jobbnummer
9803049