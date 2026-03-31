Verksamhetsutvecklare till Boknings- och evenemangsenheten (vikariat)
2026-03-31
Vill du bidra till ett levande föreningsliv i Falun?
Vi söker dig som har erfarenhet av bokning, evenemang och marknadsföring och som vill vara med i arbetet med att stärka och vidareutveckla vårt stöd till föreningsliv och arrangörer. Som verksamhetsutvecklare får du en central funktion med många kontaktytor, där du i nära samverkan med kollegor och externa aktörer bidrar till att utveckla Faluns idrotts- och evenemangsutbud.
Hos oss får du arbeta i en idrotts- och kulturstad med starkt föreningsliv och unika miljöer - där ditt arbete gör verklig skillnad för både föreningar och invånare.
I rollen samordnar och stöttar du verksamheten med fokus på föreningsdrivna aktiviteter genom marknadsföring, processutveckling och uppföljning. Arbetet innebär en kombination av operativa och strategiska uppgifter, där du samarbetar nära kollegor inom bokning, evenemang och anläggning.
Tjänsten är ett vikariat som verksamhetsutvecklare inom Falu kommuns idrotts- och föreningsstöd. Du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra våra processer i en verksamhet som pågår året runt, med fokus på folkhälsa och ett brett utbud av idrotts- och kulturevenemang.
Du blir en del av sektionen Idrotts- och föreningsstöd inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Här arbetar cirka 45 medarbetare med bland annat föreningsstöd, evenemang, bad- och relaxverksamhet samt drift av idrottsanläggningar.
Vi erbjuder en arbetsplats med gott samarbetsklimat, med viss möjlighet till distansarbete och friskvårdspeng.
Välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är omväxlande och anpassas efter anläggningarnas säsonger och aktuella behov. Planeringen av verksamhetsåret utgår från föreningslivets bokningar och aktiviteter, i kombination med allmänhetens användning av anläggningarna.
I rollen ingår att bidra till den dagliga verksamheten året runt med att arbeta fram rutiner och vidareutveckla arbetsprocesser samt att arbeta med marknadsföring och kommunikation internt såväl som externt. Du arbetar med uppföljning och tar fram statistik som underlag för planering och utveckling. Som verksamhetsutvecklare bidrar du till vårt gemensamma uppdrag i samverkan med sektionen som helhet. Kvalifikationer
För rollen krävs:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis event, marknadsföring eller kommunikation, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet, exempelvis arbete med bokning, evenemang, marknadsföring eller liknande uppdrag
Vana att arbeta i Officeprogram samt god förmåga att sätta dig in i nya verksamhetssystem
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i sociala sammanhang och ha lätt för att skapa och utveckla goda relationer, både internt och externt. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Du har förmåga att strukturera och prioritera i en varierad vardag, där förutsättningarna ibland förändras. Du är lösningsorienterad, tar initiativ och bidrar till att utveckla arbetssätt och hitta vägar framåt tillsammans med dina kollegor.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i formgivningsprogram, exempelvis Adobe eller motsvarande
Erfarenhet av arbete inom marknadsföring och digital kommunikation
Erfarenhet av att leda eller samordna projekt, gärna kopplat till evenemang eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Erfarenhet av arbete med destinationer, besöksmål eller evenemang
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning under cirka ett års tid med önskat tillträde snarast. I tjänsten ingår visst kvälls- och helgarbete.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Christina Johansson christina.johansson@falun.se
