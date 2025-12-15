Verksamhetsutvecklare till barn-och utbildningsförvaltningen
2025-12-15
Har du erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling? Vi söker dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang till vår nybildade avdelning strategi- och utredning.
Nyfiken? Läs mer om tjänsten här. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som verksamhetsutvecklare på strategi- och utredningsavdelningen arbetar du förvaltningsövergripande, både strategiskt och operativt med verksamhetsutveckling och med att bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.
Du arbetar med att på olika sätt stödja och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Både utifrån det breda perspektivet kring förvaltningens arbetssätt som helhet samt utifrån det mer specificerade systematiska kvalitetsarbetet kopplat till det pedagogiska uppdraget, på både förvaltnings- och verksamhetsområdesnivå.
Att ta fram och samköra relevant information från olika källor som bildar underlag till arbetet med verksamhetsplan och det systematiska kvalitetsarbetet ingår i arbetsuppgifterna. I det kommungemensamma beslutsstödsystemet systematiserar och säkerställer du underlagen, så att ett kvalitetssäkert analysarbete med uppföljning och utvärdering av insatser kan ske.
Du arbetar stödjande genom att bidra med underlag och sakkunnig kompetens som medverkar till välgrundade beslut på både enhetsnivå och förvaltningsnivå. Du föreslår, och på uppdrag driver, utvecklingsområden och är delaktig i att implementera nya arbetssätt med målet att förbättra verksamheten.
I ditt arbete hanterar du olika digitala verksamhetssystem, omvärldsbevakar och ser till att vara uppdaterad inom området. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetscontroller och systemutvecklare på Strategi- och utredningsavdelningen samt med utvecklingsstrateger på Utvecklingsavdelningen.
Din närmaste chef är avdelningschefen för strategi- och utredning.
Vem söker vi?
Du har examen från högskola/universitet om minst 120p/180hp med inriktning pedagogisk utbildning mot skolväsendet eller inriktning mot statsvetenskap, statistik alternativt annan utbildning om arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Det är meriterande om du har pedagogisk insikt enligt skollagens krav förvärvad genom utbildning och erfarenhet. Har du även projektledarutbildning är det en fördel.
Vi vill att du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling samt erfarenhet av att ha arbetat med statistiska metoder och analyser. För rollen krävs även att du har erfarenhet av arbete i digitala system och databaser, där du har god förmåga att hantera stor mängd information och data. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning.
Du har en god analytisk förmåga och är bra på att uttrycka dig och presentera information på ett tydligt, pedagogiskt och professionellt sätt både muntligt och skriftligt på svenska. För att lyckas i rollen är det även viktigt med god samarbetsförmåga samt god förmåga att planera, organisera, prioritera, driva och följa upp arbetet.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Avdelningen strategi- och utredning är en nybildad avdelning från och med 1 januari 2026 med ungefär 20 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta stödjande åt förvaltningschef genom att planera, samordna, följa upp och utvärdera det övergripande mål- och resultatarbetet av förvaltningens långsiktiga strategier och årliga verksamhetsplaner. Detta inrymmer såväl det kommunala som statliga uppdraget.
Avdelningen ansvarar även för att hantera förvaltningens projekt och utredningar, strategisk utveckling av IT och support i digitala verksamhetsstöd samt bistår förvaltningen med stöd i informationssäkerhet och skoljuridiska frågor och klagomålshantering. Även intern och extern kommunikation, administrativt arbete kopplat till barn- och utbildningsnämnden samt tillsyn och insyn i fristående verksamheter ingår som ansvarsområden i avdelningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du frågor till någon av våra fackliga kontaktpersoner hittar du kontaktuppgifterna här:
Emma Persson, Vision, emma.h.persson@kristianstad.se
Kommunal, kommunal.skane@kommunal.se
Caroline Ström, Sveriges lärare, caroline.strom@kristianstad.se
