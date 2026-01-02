Verksamhetsutvecklare till barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att barn och ungdomar i Solna får sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda.
Förvaltningen är Solna stads största och består av 32 förskolor, tre öppna förskolor, åtta grundskolor och ett gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vår vision är att skapa skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker nu en verksamhetsutvecklare till avdelningen för kvalitet & utveckling som bland annat ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, digitalisering och strategiska utvecklingsprojekt.
Vårt erbjudande
Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, i den mån det fungerar för verksamheten.
Ett meningsfullt arbete där du och dina medarbetare kan göra skillnad.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Interna utbildningar.
Friskvårdsbidrag.
Är du rätt person för oss erbjuds du en tillsvidaretjänst inom en verksamhet med engagerade och drivna medarbetare som arbetar för alla barns rätt till utbildning!
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare här.
Vad innebär arbetet?
Rollen som verksamhetsutvecklare hos oss innebär att arbeta med att förbättra och utveckla organisationens processer och arbetssätt. Du bidrar till att stärka kvalitet, effektivitet och till att stödja hela förvaltningen i dess utveckling. Som verksamhetsutvecklare arbetar du strategiskt och operativt för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och att alla barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential.
I rollen ansvarar du för att stötta chefer och rektorer och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med skollag, läroplan och lokala styrdokument. Du följer upp, analyserar och bedömer verksamhetens resultat och identifierar utvecklingsområden. Arbetet omfattar hela kvalitetscykeln, från uppföljning och analys till planering, genomförande och utvärdering. Du samlar in och bearbetar data från enkäter, nyckeltal och olika kvalitetsverktyg som BRUK och LIKA, och dokumenterar arbetet i Stratsys. Du ger stöd till chefer och rektorer i deras utvecklingsarbete och fungerar som en drivande kraft i att omsätta analys till konkreta förbättringsåtgärder.
Här blir det avgörande att vara prestigelös, problemlösande och trivas med att samarbeta över gränser - mellan olika funktioner och delar av kommunorganisationen. Du samarbetar nära chefer och medarbetare och bidrar till att utveckla en gemensam förbättringskultur där lärande och utveckling är en naturlig del av vardagen.
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att:
Samordna och kvalitetssäkra dokumentation i Stratsys.
Bidrar med metodstöd kring uppföljning, analys och planering.
Driva utvecklingsprojekt som stärker SKA-arbetet.
Planera och genomföra projekt inom ramen för verksamhetsplanen och förvaltningens prioriterade mål.
Självständigt leda processer för att kvalitetssäkra och utveckla styrning, rutiner och arbetssätt.
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på barn- och utbildningsförvaltningen.
Samordna och analysera kvalitetsrapporter, resultat och uppföljningar.
Stödja chefer och rektorer i utvecklingsarbete och implementering av förbättringsåtgärder.
Utveckla processer och rutiner för uppföljning, dokumentation och analys.
Delta i strategiska projekt kopplade till kvalitetsutveckling och digitalisering.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov och prioriteringar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
en samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
erfarenhet av Stratsys
erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet
erfarenhet av att jobba med barn- och utbildningsfrågor
god förståelse för kommunal organisation och förvaltning
erfarenhet av att arbeta med processutveckling, kvalitetsarbete och/eller förbättringsprojekt
vana av processkartläggning och dokumentation i digitala verktyg
stark analytisk förmåga och vana att hantera komplex information
god samarbetsförmåga och förmåga att skapa engagemang och delaktighet i utvecklingsarbete
mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av Prorenata
Som person är du självständig och driven, med förmåga att ta ansvar för dina uppgifter och arbeta strukturerat och effektivt. Du har en stark analytisk förmåga och strategiskt tänkande som gör att du ser helheten, identifierar långsiktiga mål och planerar vägen dit på ett genomtänkt och målinriktat sätt. För rollen krävs att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är noggrann och kvalitetsmedveten och strävar efter att leverera resultat av hög standard. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med samarbete och bidrar till ett konstruktivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du är van vid och har förmågan att arbeta med många kontaktytor, där samarbete och relationsskapande är framgångsfaktorer. Du är lyhörd och har förmåga att skapa förtroende i möten med olika personer. Dessutom har du en stark språklig och analytisk förmåga, vilket gör dig skicklig på att tolka, formulera och anpassa information på ett precist och målgruppsanpassat sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare frågor kontakta skolchef Lena Lundström, Lena.Lundstrom@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 17 januari 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Urvalsarbete och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
