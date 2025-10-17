Verksamhetsutvecklare till barn- och utbildningsförvaltningen
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Ljungby Visa alla pedagogjobb i Ljungby
2025-10-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Ljungby kommun? Har du erfarenhet av ledarskap och ett brinnande intresse för utvecklings- och förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker!
På Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby Kommun arbetar vi med att skapa goda förutsättning för våra barn och elever. Som en del i vår ledningsgrupp ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att styra, leda och utveckla verksamheten. Tillsammans tar vi ansvar för att skapa en utvecklingsorganisation som arbetar för en hållbar skolutveckling där lärande och hälsa främjas. Tillsammans går vi från det mätbara till det faktiskt märkbara. Din närmaste chef blir förvaltningschefen.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvar för att planera, implementera och utveckla processer i samverkan med kollegor b.la
* Att ansvara för samordning, planering och utveckling av förvaltningsövergripande processer.
* Identifiera utvecklingsbehov och leda förändringsarbete från idé till implementering.
* Vara ett stöd till rektorer strategiskt och operativt. Under kortare perioder kunna arbeta som interim rektor.
* Genomföra analyser baserat på verksamhetsresultat.
* Arbeta med trygghet, säkerhet, krisberedskap och brottsförebyggande insatser.
* Vara en aktiv del av förvaltningens ledningsgrupp och bidra till helhetsperspektiv, ökad kvalitet och likvärdighet.Kvalifikationer
Det är naturligt för dig att engagera, stödja och vägleda andra professioner. Du trivs i en kommunikativ och relationsinriktad roll där samarbete är viktigt.
För att bli framgångsrik i rollen är du en person som tar stort ansvar, är strukturerad och självgående. Du är initiativtagande och kommer med nya idéer för att stimulera utveckling och förändring. Det är av stor vikt att du har en analytisk förmåga, ett strategiskt tänkande och förmåga att se till helheten. Det är också viktigt att du har förmåga att knyta och upprätthålla förtroendefulla relationer och samarbeta brett med många aktörer.
Förutom detta vill vi att du:
* Du har högskoleutbildning som bedöms relevant för uppdraget, rektorsutbildning är meriterande.
* Har erfarenhet av att vara rektor eller ledare.
* Har dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete inom utbildningssektorn.
* Ha god analytisk förmåga
* Erfarenhet av att leda och stödja andra vid systematiskt kvalitetsarbete
* Är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt.
* Har god förmåga att bygga relationer, skapa tillit och samverka.
Har ett starkt engagemang för barns och elevers lärande och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "158:25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Barn- och utbildningschef
Therese Linnér 0372-78 94 01 Jobbnummer
9561942