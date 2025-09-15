Verksamhetsutvecklare till avdelningen IT verksamhetsutveckling
2025-09-15
På IT verksamhetsutveckling arbetar idag 18 medarbetare. Vårt uppdrag omfattar olika områden som till exempel säkerhet, arkitektur, projektledning och verksamhetsutveckling. Vi samarbetar både internt inom IT-förvaltningen och med övriga Region Gävleborg, även externt med kommun och andra parter.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare inom IT som vill vara med och utveckla våra processer och arbetssätt - tillsammans med ett engagerat team och i nära samarbete med övriga verksamheter inom Region Gävleborg.
Publiceringsdatum2025-09-15
Som verksamhetsutvecklare hos oss arbetar du bland annat med att utveckla och förbättra våra processer. Du stöttar chefer och medarbetare, identifierar behov, och ser till att våra arbetssätt hänger ihop - från strategi till vardag, samt initierar relevanta förbättringsinitiativ. En viktig del av uppdraget är att bidra till vårt pågående utvecklingsarbete genom att koppla samman det strategiska med det operativa arbetet. Det innebär att bryta ner ansvar utifrån helheten och säkerställa att planer och dokumentation hänger ihop och att det dagliga arbetet styrs på rätt sätt.
Som verksamhetsutvecklare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• rådgivning i verksamhetsutvecklingsfrågor
• process- och portföljstyrning
• stöttande funktion kring de olika aktiviteterna som berör digital omställning
• dokumentstyrning inom IT-förvaltningen.
Hos oss får du
• arbeta med aktuella utvecklingsfrågor
• stor frihet att själv planera och strukturera ditt arbete
• möjlighet att utvecklas i din profession genom samverkan, lärande och kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en person med positiv attityd som gillar att ta initiativ och uthålligt driva frågor mot långsiktiga mål. Du har förmågan att tänka strategiskt och se saker i ett bredare sammanhang, samtidigt som du kan ta till dig omfattande faktaunderlag, göra analyser, producera text och presentationer av hög kvalitet, samt omsätta kunskaper i handling. Du har uppnått personlig mognad, har god självinsikt och är relationsskapande. I yrkesmässiga sammanhang är du utåtriktad, aktiv och en god ambassadör för verksamheten. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation efter motparten och visar gott omdöme vid uttalanden och ageranden.
För att lyckas i rollen har du tidigare arbetat med processkartläggning, förbättringsarbete och verksamhetsstyrning, och är van att leda workshops samt driva förändring tillsammans med andra.
I rollen som verksamhetsutvecklare ska du ha
• relevant högskoleutbildning och/eller flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• förmåga att modellera och facilitera
• god förståelse för IT-miljöer.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer samt från påverkansarbete, liksom vana av agila arbetssätt.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
