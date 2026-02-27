Verksamhetsutvecklare till Avdelningen för internationellt samarbete
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-02-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Växjö
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
MUCF är nationellt programkontor för EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Det innebär att MUCF handlägger och fördelar bidrag inom de programdelar som myndigheten är ansvarig för. MUCF är även informationskontor för CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och informerar om bidrag som går att söka inom det programmet.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Myndigheten söker två kvalificerade verksamhetsutvecklare för strategiskt och operativt stöd till avdelningen för internationellt samarbete.
Tjänsterna är placerade vid funktionen för internationell samordning, som består av två verksamhetsutvecklare en projektekonom som leds av avdelningschefen. Funktionen utgör ett strategiskt stöd till avdelningen som helhet och samordnar arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling.
Avdelningen ansvarar för ett antal omfattande internationella samarbetsprojekt, vilket ställer krav på struktur, kvalitet och strategisk styrning.
Tjänsten är placerad i Växjö.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
Rollen är uppdelad i två kompletterande inriktningar. Den ena har fokus på intern och extern dialog, samverkan och kunskapsspridning, medan den andra har ett fördjupat fokus på regelefterlevnad, processutveckling och strukturell styrning.
Som verksamhetsutvecklare utgör du ett kvalificerat stöd till avdelningen i såväl löpande verksamhetsfrågor som i det strategiska utvecklingsarbetet. Du bidrar till att stärka avdelningens verksamhet med fokus på kvalitet, styrning och långsiktig utveckling.
Du samordnar, initierar och driver utvecklings- och förbättringsprocesser kopplade till verksamhetsplanering, uppföljning och analys. I uppdraget ingår att säkerställa regelefterlevnad inom verksamhetsområdet samt att, tillsammans med chefer och handläggare, utveckla och förvalta arbetssätt, rutiner och interna processer för ökad effektivitet och rättssäkerhet.
Rollen innebär även att företräda myndigheten i myndighetsövergripande nätverk och i nationella och internationella samarbeten. Du bidrar till att stärka avdelningens interna och externa samverkan genom dialog, omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning.
Arbetet omfattar även att samordna och vidareutveckla avdelningens utbildnings- och informationsinsatser samt att kvalitetssäkra och sprida kunskap om de EU-program myndigheten ansvarar för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom relevant område, exempelvis statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänstens arbetsuppgifter
minst tre års erfarenhet av kvalificerat verksamhetsutvecklingsarbete inom offentlig sektor
erfarenhet av projekthandläggning och arbete med regelefterlevnad
god kunskap om och erfarenhet av styrning och uppföljning i statlig verksamhet
dokumenterad erfarenhet av arbete med EU-relaterade frågor och/eller internationella samarbeten
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att samordna utbildnings- och informationsinsatser
erfarenhet av att företräda organisationer i nationella och internationella nätverk
arbetat med ungdomar, antingen som anställd eller ideellt engagerad
erfarenhet av arbete med EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren
För att lyckas i rollen är du strategisk och analytisk med god helhetssyn. Du har god samarbetsförmåga och är prestigelös samt generös i ditt sätt att dela med dig av kunskap och erfarenheter. Du är strukturerad och drivande, med förmåga att omsätta övergripande mål till konkreta aktiviteter och van att arbeta självständigt. Du är trygg i att företräda myndigheten i externa sammanhang och har hög integritet i frågor som rör regelefterlevnad och myndighetsutövning.Anställningsvillkor
Provanställning tillämpas i normalfallet.
Placeringsort Växjö
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 0057/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
Avdelningen för internationellt samarbete Kontakt
Johan Lycke 010-1601017 Jobbnummer
9769116