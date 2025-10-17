Verksamhetsutvecklare till avdelning Myndighet
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
För att stärka kvaliteten i äldreomsorgen och skapa förutsättningar för ett enklare och mer ändamålsenligt arbetssätt söker vi en verksamhetsutvecklare som vill arbeta nära verksamheten. Uppdraget är centralt för att utveckla processer och metoder som underlättar det dagliga arbetet för chefer och medarbetare, och samtidigt stärker samverkan mellan myndighet och utförare.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta i nära dialog med enhetschefer och medarbetare inom myndighetsavdelningen. Du identifierar utvecklingsbehov, föreslår förbättringar och arbetet ska bedrivas i linje med avdelningens målsättning att skapa mer utrymme för socialsekreterarna att verka förebyggande och relationsskapande samt att minska administration. Arbetet handlar både om att analysera och utveckla processer och om att säkerställa att de fungerar i praktiken. En viktig del av uppdraget är att fungera som en brygga mellan myndighetsutövningen och de utförande verksamheterna, och därigenom bidra till helhet och samsyn i mötet med den enskilde.
I rollen ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt, ta fram stöd och verktyg som förenklar uppföljning och dokumentation samt stödja implementering av förändringar i organisationen. Uppdraget är verksamhetsnära och kräver en kombination av analytisk förmåga, samarbetsförmåga och förståelse för praktiskt socialt arbete.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgens myndighetsutövning och gärna även från utförarverksamhet
• God förståelse för hela processen från beslut till genomförande
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med IBIC
• Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, gärna med fokus på förenkling och kvalitet i vardagsarbetet
• Förmåga att analysera, strukturera och omsätta kunskap i praktiska lösningar
Personliga kompetenser
Som verksamhetsutvecklare driver du ditt eget arbete framåt, du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar för att utveckla verksamheten. Genom att omvärldsbevaka hittar du nya perspektiv och kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du samverkar med andra och kan se hur ditt arbete påverkar och påverkas av andra delar i organisationen.
I rollen har du många kontakter med olika personer och funktioner inom organisationen, därför är det viktigt att du kan förmedla information och idéer på ett tydligt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt för de du möter i arbetet. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Stämmer det här på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Maria Havseng maria.havseng@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313667419 Jobbnummer
9563303