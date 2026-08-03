Verksamhetsutvecklare till Äldreomsorgen
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Katrineholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Katrineholm
2026-08-03
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Nu står vi inför en spännande verksamhetsförändring där vi satsar för framtiden. För att bättre möta invånarnas behov och utveckla en mer nära, tillgänglig och sammanhållen vård delar vi upp äldreomsorgen i två inriktningar: särskilt boende och stöd i ordinärt boende.
I den här rollen arbetar du som verksamhetsutvecklare inom hela äldreomsorgen och får en nyckelposition i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Du får möjlighet att bidra till förändring tillsammans med engagerade kollegor som vill utveckla framtidens äldreomsorg. Hos oss får du också möjlighet att utvecklas och möta den nya socialtjänstlagen med nyfikenhet, mod och energi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen har du en central roll i att driva och utveckla verksamheten. Du ansvarar för att på ett strukturerat sätt leda, samordna och följa upp utvecklingsarbete, processer och projekt samt säkerställa att verksamheten arbetar i linje med fattade beslut, gällande lagstiftning och kommunens mål.
Du leder kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen och samverkar nära verksamhetschefer och enhetschefer för att utveckla och stärka verksamheten. I rollen ingår att ta fram och utveckla rutiner och styrdokument, genomföra analyser, följa upp resultat och ta fram statistik som bidrar till verksamhetens utveckling. Du ansvarar även för att planera och genomföra utbildningsinsatser samt ge stöd till verksamhetschefer i det löpande uppföljningsarbetet, exempelvis inom verksamhetsplanering, månadsrapportering och årsuppföljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med examen inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift. För tjänsten är det även ett krav på B-körkort då resor förekommer i tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och/eller medverkat i utredning-, uppföljnings- och/eller utvecklingsarbete samt har god datavana. Det är önskvärt att du har tidigare jobbat i verksamhets- och uppföljningssystem. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete samt av att jobba i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen behöver du kunna planeraoch driva ditt arbete självständigt samt ta ansvar för att nå uppsatta mål. Du fattar välgrundade beslut inom ditt ansvarsområde och arbetar lösningsorienterat. Vidare är du självständig, effektiv och strukturerad i ditt arbete och identifierar samt organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter som leder vidare till resultat. Som person trivs du i samarbetet med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är lyhörd för andras synpunkter och kompetenser, kommunicerar tydligt och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbetsklimat. Du arbetar noggrant och med högt kvalitetsfokus och säkerställer att ditt arbete håller en hög standard samt strävar efter att leverera goda resultat.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer. Intervjuer för denna rekrytering kommer genomföras v.37.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337552/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Stina Lander annastinalena.lander@katrineholm.se Jobbnummer
10019210