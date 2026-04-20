Verksamhetsutvecklare till Akademiskt primärvårdscentrum utveckling
2026-04-20
Akademiskt primärvårdscentrum
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare hos oss?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla primärvården och bidra till en förbättrad hälsa för våra invånare. Som verksamhetsutvecklare arbetar du nära verksamheterna med att utveckla arbetssätt, processer och kvalitet - både lokalt på vårdcentraler och på förvaltningsövergripande nivå.
Ditt uppdrag
I rollen leder, faciliterar och samordnar du olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten. Du bidrar med metodstöd, analys, uppföljning och samverkan, och arbetar teambaserat tillsammans med övriga verksamhetsutvecklare.
Arbetet innebär bland annat att:
• driva, facilitera och delta i förvaltningsövergripande utvecklingsuppdrag och projekt
• analysera och följa upp kvalitetsdata och arbetssätt
• delta i arbetsgrupper inom och utanför förvaltningen
• bidra med verksamhetsnära stöd, exempelvis metodstöd, planering och facilitering av lokala utvecklingsarbeten inom verksamhetsområdena
Under perioder med hög arbetsbelastning, exempelvis sommar, kan kliniskt arbete förekomma vid behov om du har en sjukvårdprofession i grunden.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen med hälso- och sjukvårdsinriktning, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• erfarenhet av att leda eller delta i utvecklings- och förändringsarbete inom hälso- och sjukvård
Meriterande är:
• utbildning i förbättringskunskap
• erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• projektledning inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av datadrivet förbättringsarbete (t.ex. kvalitetsregister, SAS)
• erfarenhet av produktionsplanering
• chefs- eller ledarerfarenhet

Dina personliga egenskaper
Du är självgående, initiativtagande och har ett genuint intresse för kvalitets- och förbättringsarbete. Du är analytisk, strukturerad och kan prioritera samtidigt som du ser helheten. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och trivs med både självständigt och teambaserat arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
APC Utveckling är en del av Nära vård och hälsa och ingår i enheten för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU). Vi ansvarar för primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projekt och utredningar. Du blir del av en multiprofessionell och kompetent organisation med brett utvecklingsuppdrag.
Vi erbjuder
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta gruppchef Thomas Drost på telefon: 018-617 70 59.
Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH143/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
