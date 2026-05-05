Verksamhetsutvecklare till Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
2026-05-05
Akademiskt primärvårdscentrum Utveckling
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare med fokus på psykisk hälsa?
Region Uppsala utvecklas för att möta befolkningens behov gällande psykisk hälsa och söker nu dig som vill vara med och bidra i den utvecklingen inom primärvården. Välkommen att söka en tjänst som verksamhetsutvecklare. Vi erbjuder ett vikariat på ett år med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Vikariatet kan komma att förlängas i upp till sex månader.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
I arbetet ges möjlighet att flexibelt växla mellan distansarbete hemifrån och arbete på plats på vårt moderna kontor som ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till en förbättrad psykisk hälsa för regionens invånare. Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö.
I uppdraget som verksamhetsutvecklare ingår att i samarbete med övriga i arbetsgruppen implementera och vidareutveckla den stegvisa vårdmodellen för psykisk hälsa och dess stödjande strukturer. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att:
• Planera, producera och leda utbildningar och workshops med mera.
• Vara ett implementeringsstöd för kliniker och verksamheter inklusive att stödja användning av flera tekniska system, till exempel 1177:s formulärhantering och journalsystemet Cosmic.
• Arbeta med formella styr- och uppföljningsdokument kring modellen och psykisk ohälsa.
• Arbeta med feedback och data med att följa vården och implementeringen utifrån våra mål, samt att utvärdera implementeringsprocessen.
Samverkan är en central del av uppdraget med att skapa en sammanhållen, kunskapsbaserad och effektiv vård för vuxna med psykisk ohälsa. Du arbetar nära många olika funktioner och professioner, både inom Region Uppsala och med externa aktörer, och ett serviceinriktat förhållningssätt och tydlig professionell etik är viktigt.
Dina kvalifikationer och kompetenser
Du är psykolog, kurator med grundläggande psykoterapiutbildning (GPU) eller har en annan högskoleutbildning som är relevant för uppdraget och därutöver erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Om dig:
• Mycket god samarbetsförmåga, förmåga att kommunicera och skapa goda nätverk med.
• Pedagogisk skicklighet samt god förmåga att kommunicera tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt.
• Självgående och initiativtagande med fokus på att omsätta behov i konkreta lösningar.
• Analytisk, strukturerad och har förmåga att prioritera och se helheten.
• Tar ansvar för att arbetet blir färdigt inom givna ramar och har flexibilitet vid förändrade förutsättningar
• Ser värdet och nyttan av regionövergripande projekt och att arbeta i linje med regionens beslut, mål, policys och riktlinjer.
Följande ser vi som meriterande:
• Erfarenhet av implementering av nya arbetssätt, samt utbildning för och erfarenhet av förändringsledning eller datadrivet förbättringsarbete inom primärvård/psykiatri.
• Erfarenhet av arbete inom primärvård.
• God kännedom om de lagar, riktlinjer och kunskapsstöd som styr och reglerar hälso- och sjukvården, samt hur en region styrs och organiseras.
• Kunskap och kännedom om Region Uppsala och Effektiv och nära vård 2030 och den nationella omställningen till God och Nära vård.
• Erfarenhet av att utforma och hålla i utbildningar samt ta fram e-utbildningar.
• Vana att arbeta digitalt och samarbeta i Officepaketet, exempelvis via Teams i gemensamma Word-, Excel- och PowerPoint-dokument.
För att trivas i rollen behöver du vara kvalitetsmedveten med genuint intresse av kvalitets- och förbättringsarbete, tycka om att arbeta med komplexa frågor och kunna se både helheten och de olika perspektiven som invånarens, patientens, professionernas och verksamhetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Akademiskt primärvårdscentrum (APC) Utveckling tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. APC Utvecklings uppdrag är att stödja hela den regionfinansierade primärvården med övergripande stöd i vissa frågor. Vi är också förvaltningens stöd i utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.
Vill du veta mer?
Kontakta länssamordnare för Stegvis vård psykisk hälsa, Kerstin Jeding: kerstin.jeding@regionuppsala.se
, 018 617 59 59 eller tf gruppchef APC Utveckling, Sandra Waara: sandra.waara@regionuppsala.se
.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
