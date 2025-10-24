Verksamhetsutvecklare till ABF Norr, Norra Norrbotten
ABF Norr / Organisationsutvecklarjobb / Kiruna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kiruna
2025-10-24
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABF Norr i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Inledning
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund och finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. ABF samordnar och initierar bildningsverksamhet tillsammans med sina medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer.
ABF Norr har verksamhet i samtliga kommuner i Norrbotten. Vi är indelade i två verksamhetsområden, Norra Norrbotten och Södra Norrbotten.
ABF Norr Kiruna har en stor och bred folkbildande verksamhet. Att arbeta inom ABF innebär att man tillsammans skapar verksamhet som leder till utveckling för både individ och organisation.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Planera för, ansvara och genomföra arrangemang såsom studiecirklar, kulturarrangemang, projekt mm.
Projektutveckling, framtagande av projektidéer och även delaktighet i genomförande av projekt.
Arbeta utåtriktat med organisationer och grupper för att möjliggöra verksamhetsutveckling.
Arbeta med befintlig verksamhet.
Omvärldsbevaka och nätverka för att fånga möjligheter till folkbildningsaktiviteter.
GUSTAV-administration av egen genomförd verksamhet, samt vid behov administrera annan genomförd avdelningsverksamhet.
Ingå i bemanning i verksamhetsområdet och/eller avdelning vid behov.
Budgetförslag/ekonomisk uppföljning av verksamheten (på delegation av VO).
Verka för goda relationer med medlems- och samarbetsorganisationer i hela avdelningen och i hela distriktet.
Dokumentation och utvärdering av genomförd verksamhet.
Arbeta för att uppnå områdets och avdelningens specifika mål.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, effektiv, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du ska ha goda administrativa kunskaper och gärna ha kunskaper inom ekonomiadministration.
Du ska kunna ta egna initiativ, arbeta under stress och vara en problemlösare. Du ska även tycka att det är roligt att jobba utåtriktat och kunna planera och genomföra arrangemang tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.
Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet samt ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift samt grundkunskaper i digital kommunikation som ex Microsoft Teams.
Meriterande
Vi ser gärna att du har kunskaper om folkbildning, erfarenhet av att arbeta i en idéburen organisation och att du kan bidra till fortsatt utveckling av vår verksamhet i Norra Norrbotten. Norra Norrbotten står inför en spännande framtid så vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät i både offentlig och privat sektor.
Då resor utgör en stor del i tjänsten är körkort B ett krav (samt egen bil).
ABF strävar efter att öka mångfalden inom organisationen och ser därför sökande med olika bakgrunder.
Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar.
Placeringsort
Placeringsort är Kiruna. Tjänsten omfattar även arbete vid behov i övriga verksamhetsområden i Norra Norrbotten. Arbetstid och varaktighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning på 6 månader tillämpas. Målstyrd arbetstid. Kvälls- och helgjobb kan förekomma.
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Lön: Fast lön enligt avtal.Kontaktperson för detta jobb
Verksamhetsområdeschef Nina Stålnacke, tel: 072-601 64 08, E-postadress: nina.stalnacke@abf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: nina.stalnacke@abf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Norr
Campingvägen 1 D (visa karta
981 33 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalkontor Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Nina Stålnacke nina.stalnacke@abf.se 072-601 64 31 Jobbnummer
9573548