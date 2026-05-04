Verksamhetsutvecklare som utvecklar IT-stödet i pedagogisk verksamhet
2026-05-04
Vad vi gör och vill
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun ansvarar för verksamheter inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola och gymnasieskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenheten. Förvaltningen har cirka 30 anställda och arbetar för att säkerställa hög kvalitet och likvärdighet i våra verksamheter.
Du kommer att arbeta på Barn- och utbildningsförvaltningen där vi arbetar för att skapa en modern, digitalt anpassad och effektiv utbildningsmiljö. För att möta ökade krav på digitalisering och IT-stöd söker vi en verksamhets¬utvecklare på en övergripande nivå mot samtliga verksamheter med inriktning mot pedagogisk verksamhet och administration.
Du kommer att arbeta strategiskt och operativt för verksamheten och samverka med Digitaliseringsavdelningen, Dataskyddsenheten och Upphandlings¬enheten, detta för att bidra till en relevant och säker digital tjänstemiljö. Som verksamhetsutvecklare kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förbättra IT-stödet för pedagogisk verksamhet och administration. Du ska samtidigt ge expertstöd till chefer och verksamhetsutvecklare och ha en förmåga att pedagogiskt och tydligt förklara komplexa frågor för olika målgrupper.
Rollen innebär bland annat att du leder digitaliseringsprojekt, ansvarar för att kvalitetssäkra tjänster inom personuppgiftsbehandling, förstärker systemförvaltningen och säkerställer att verksamheterna efterlever aktuella lagar, förordningar och interna rutiner.
Vem är du?
• Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom pedagogik, systemvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har minst tre års erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om olika skolformer och utbildningsområden, då det underlättar förståelsen för verksamhetens behov och utmaningar.
• Det är ett stort plus om du har lett digitala förändringsprocesser och arbetat med IT-strategiska frågor.
• Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet och har god kännedom om skollagen, läroplaner och de regelverk som styr området.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 18 maj. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Tomasz Czarnik, tomasz.czarnik@tyreso.se
, tel: 08-578 28 411
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Enhetschef
Tomasz Czarnik tomasz.czarnik@tyreso.se +46857828411
