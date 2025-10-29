Verksamhetsutvecklare sökes till Område 5 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2025-10-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om området
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har cirka 3100 anställda inom följande verksamhetsområden; Transplantation, Urologi, Plastikkirurgi, Öron- Näsa- och Hals, Kirurgi Östra, Kirurgi Sahlgrenska, AnOpIVA Östra, AnOpIVA Sahlgrenska, Hybrid och Intervention, Njurmedicin, Hud och könssjukvård och Onkologi.
Området bedriver både öppen- och slutenvård, nationell högspecialiserad vård, regionsjukvård och länssjukvård. Omfattande forskning och utbildning bedrivs inom alla områdets verksamheter.
Om uppdraget
Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare som vill vara drivande i områdets och verksamheternas strategiska utvecklingsarbete. I denna roll kommer du att arbeta som generalist inom områdena digitalisering, produktion och vårdprocesser samt kvalitet och patientsäkerhet. Du kommer särskilt fördjupa dig i kvalitet och patientsäkerhet som blir ditt profilområde.
Du kommer att vara en del av ett team på områdesnivå men också arbeta självständigt och vara knuten till verksamhet Onkologi. Dina arbetsuppgifter inkluderar att driva förbättringsarbete mot fastställda mål, genomföra och samordna utvecklingen inom ditt val av profilområde. Dessutom kommer du att fokusera på vårdprocesser kopplade till patientsäkerhet, kvalitet och digitalt införande. Rollen erbjuder möjligheter att fördjupa din kunskap inom processarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Du är anställd på områdesnivå och arbetar nära utvecklingschef, operativ chef, omvårdnadsansvarig och övriga verksamhetsutvecklare. Du kommer att rapportera direkt till utvecklingschef.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleutbildning samt erfarenhet av verksamhetsutveckling. Meriterande är kunskaper inom förbättringsarbete, projektledning och risk- och händelseanalys. Du ska ha någon form av vårdbakgrund och erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården. Viktiga kvalifikationer är goda digitala färdigheter och förmåga att uttrycka sig tydligt i både tal och skrift.
Du har ett helhetsperspektiv och kan omvandla mål och visioner till konkreta åtgärder. Du har förmåga att driva och utveckla verksamheten ur ett patientperspektiv och samtidigt engagera medarbetare i kontinuerliga förbättringar. Du är initiativrik, självständig och nytänkande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Områdesstab, Utvecklingsenhet Kontakt
Utvecklingschef, Anna Ringheim 073–6254424 Jobbnummer
9578719