Verksamhetsutvecklare sökes till Hälsa och funktionsstöd (HFS)
Region Halland / Organisationsutvecklarjobb / Halmstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Halmstad
2026-03-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårt team och bidra till utveckling och innovation på Hälsa och funktionsstöds stab?
Som verksamhetsutvecklare får du ett stimulerande och utvecklande arbete.
I dina uppdrag kommer du till exempel att utreda, utbilda, koordinera, implementera nya arbetssätt och bidra till innovation och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att engagera, motivera och skapa förutsättningar för medarbetare och chefer på HFS att vidareutveckla verksamheterna.
I din roll har du ett varierat uppdrag där du arbetar för att stärka organisationens förmåga att använda digitala verktyg, teknik och automatisering på ett effektivt sätt. Omvärldsbevakning är en naturlig del i tjänsten och du bidrar till att ny kunskap omsätts i praktiken genom utveckling av nya arbetssätt.
Placeringsort för tjänsten är i Halmstad men HFS har verksamheter i hela länet varpå resor förekommer regelbundet. Som verksamhetsutvecklare ingår du i HFS stab och rapporterar till områdeschefen. I staben finns kollegor med andra administrativa uppgifter.
Vi erbjuder en välplanerad introduktion för dig.
Tjänsten som utlyses är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Om arbetsplatsen
HFS (hälsa och funktionsstöd) innehåller 4 olika verksamheter och en gemensam stab.
Inom området finns det hjälpmedelscentrum, habilitering, hörselmottagning samt hörselhabilitering, syncentral, tolkcentral, Dako, kvinnohälsovård och ungdomsmottagning samt att vi har en funktionshinderkonsulent. Här arbetar ca 460 medarbetare fördelade på 35 olika yrkeskategorier. Verksamheten har 4 verksamhetschefer och 16 avdelningschefer samt en stab där ni kommer utgå ifrån.Kvalifikationer
Vi vill att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annat område kopplat till verksamhetsutveckling. Erfarenhet av arbete med att leda projekt, förändringsledning och utvecklingsarbete och erfarenhet av verksamhetstrategin Lean är meriterande. Har du dessutom kunskaper inom digitalisering, analys, statistik, uppföljning, ser vi det som positivt. Arbetet innehåller ofta IT-relaterade utmaningar inom vårt område HFS.
Du har förmågan att skapa nätverk och kan leda komplexa uppdrag. Rollen kräver också att du är strukturerad och har en mycket god administrativ förmåga. Du kan lösa uppdrag både självständigt och tillsammans med andra och bidrar med energi och gott samarbetsklimat i teamet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter fackliga
- Dragica Grahovac, Saco, 073-302 15 43
- Eva Berntsson, Kommunal, 0300-56 52 58
- Gilda Galvez Eriksson, Vision, 035-14 61 45
- Christel Lindén Åkerlund, Vårdförbundet, 0300-56 51 01
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/353".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0115)
Region Halland
Susanne Persson, Chefstöd 0720-840650
9825825