Verksamhetsutvecklare Skadeverkstad till Bilia, Business Excellence

Vill du vara med och utveckla framtidens skadeverkstäder i en av Nordens ledande bilhandelskoncerner?
Bilias Business Excellence team söker nu en verksamhetsutvecklare med fokus på skadeverkstäder, som vill kombinera förändringsledning med relationsbyggande i en affärskritisk roll. Här får du arbeta nära verksamheten, med stort mandat och tydlig påverkan på både lönsamhet, kundupplevelse och samarbetet med försäkringsbolag.
Tillsammans med kollegor inom Business Excellence arbetar du mot vår ambition att ständigt utveckla och stödja Bilias alla varumärken. Vi värdesätter ett högt personligt engagemang och initiativtagande och erbjuder dig en spännande och social arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
I rollen som Verksamhetsutvecklare är du en hands-on partner till Bilias skadeverkstäder runt om i koncernen. Ditt uppdrag är att säkerställa effektiva arbetssätt, gemensam struktur och en jämn och hög prestation, oavsett var i organisationen verksamheten bedrivs.
Du arbetar både strategiskt och operativt, ofta på plats ute i verkstäderna, och leder förbättringsinitiativ hela vägen från analys till implementering.
Ansvarsområden
Rollen omfattar bland annat att:
• utveckla och implementera processer och arbetssätt inom skadeverkstad
• analysera prestation, ledtider, lönsamhet, kundnöjdhet och andra relevanta KPI:er
• driva förändringsarbete i en verksamhet med många intressenter och stark kultur
• stötta verkstadschefer i att omsätta mål och nyckeltal till konkret handling
• samordna och förvalta samarbetet med försäkringsbolag, inklusive avtalsförhandlingar
• representera Bilia i branschforum och externa sammanhang
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har förståelse för, och gärna erfarenhet av, skadeverkstadsverksamhet och försäkringsbolag, och som trivs i rollen som förändringsledare, även när förändring möter motstånd.
Vi ser att du har:
• dokumenterad erfarenhet av att driva förbättrings- och förändringsarbete
• praktisk erfarenhet från skadeverkstad och/eller försäkringsbolag
• erfarenhet av inköp eller koordinering av skadeverkstadstjänster
• vana att arbeta med och följa upp KPI:er kopplade till lönsamhet, ledtider och kvalitet
Kunskaper i Cabas/Cabplan samt erfarenhet av försäkringsvillkor är starkt meriterande. B-körkort är ett måste för rollen.Dina personliga egenskaper
Som person är du:
• analytisk men framför allt handlingsorienterad
• relationsstark, prestigelös och trygg i att leda genom andra
• uthållig och pragmatisk, och förstår att förändring ibland sker stegvis
• tålmodig och bekväm med att låta resultatet tala, snarare än att alltid ha rätt
Vad erbjuder vi
På Bilia erbjuder vi:
• stora möjligheter att påverka och utveckla en affärskritisk verksamhet
• en social och professionell arbetsmiljö med kompetenta kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter genom utbildning och erfarenhetsutbyte
• attraktiva förmåner och personalrabatter
• ett aktivt fokus på balans mellan arbete, hälsa och privatliv
Hos Bilia blir du en del av en inkluderande och värderingsdriven organisation, där engagemang, ansvar och samarbete står i centrum. Vi värdesätter dig och dina kompetenser och ger dig utrymme att växa och samtidigt vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Det geografiska ansvaret omfattar hela Bilia koncernens och placering är möjlig såväl i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Resor i tjänsten förekommer.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag.
