Verksamhetsutvecklare Rättighetsbyrån Jönköpings län
Funktionsrätt Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Funktionsrätt Jönköpings län i Jönköping
Funktionsrätt Jönköpings län söker en verksamhetsutvecklare (på 50 %) till uppstarten av Rättighetsbyrån Jönköpings län, en ny antidiskrimineringsverksamhet med uppdrag att förebygga och motverka diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
utveckla och samordna verksamheten i uppstartsfasen,
arbeta nära jurist och övriga medarbetare,
bygga nätverk och samverkan med kommuner, myndigheter, organisationer och företag,
planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser,
medverka i opinionsbildning och omvärldsbevakning,
bidra till uppföljning, dokumentation och rapportering.
Ansöka och rapportera till MUCF årligen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
erfarenhet från civilsamhälle, offentlig sektor eller ideell verksamhet,
god kunskap om diskrimineringsområdet och mänskliga rättigheter,
erfarenhet av samverkan och nätverksarbete,
mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet. Akademisk utbildning är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, initiativtagande, relationsskapande och trygg i externa kontakter.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: johan@f.jonkopingslan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Funktionsrätt Jönköpings län
Barnarpsgatan 19
)
553 16 JÖNKÖPING Jobbnummer
9635998