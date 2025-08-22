Verksamhetsutvecklare/Projektledare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-08-22
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
I vår organisation arbetar vi med målet att tillsammans skapa en bättre vardag för både invånare och kollegor - med delaktighet, engagemang och tillit som ledord.
I Alvesta kommun får du jobba i en organisation där din röst hörs, dina idéer uppskattas och du har möjlighet att påverka. Nu söker vi en verksamhetsutvecklare/projektledare som vill vara med och driva förändring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av 5 avdelningar, Bygg och miljö, Plan, Teknik, VA och Park och anläggning samt en stabsfunktion under förvaltningschefen där denna tjänst är placerad.
Vill du bidra till en smartare och mer hållbar samhällsutveckling samt driva projekt som gör skillnad för klimatet? Välkommen att söka!
Som verksamhetsutvecklare/projektledare kommer du inledningsvis att driva ett stort projekt som heter BALCA, buildning capacity for climate action. Där sex partners från Sverige, Polen och Litauen samarbetar för att främja en koldioxidsnål livsstil. Med Alvesta kommun i spetsen skapas medborgarledda aktionsgrupper som tar fram och testar konkreta lösningar för att minska klimatpåverkan i vardagen. Projektet stärker samarbetet mellan kommuner, lokala grupper och invånare - både lokalt och över gränserna.
I rollen som verksamhetsutvecklare/projektledare får du en nyckelroll i att driva utvecklingen inom samhällsbyggnadsområdet. Du kommer att:
• Leda projektet BALCA ett internationellt samarbete med Sverige, Polen och Litauen som syftar till att främja en koldioxidsnål livsstil genom medborgardrivna lösningar.
• Arbeta med övergripande verksamhetsutveckling med hela kommunkoncernen, digitalisering och hållbarhet i nära samverkan med ledningsgruppen, förvaltningar och externa aktörer.
• Omvärldsbevaka, initiera förbättringar och stödja våra verksamheter att utveckla arbetssätt som möter framtidens krav.
• Vara delaktig i strategiska beslutsprocesser och arbeta nära såväl politik som kollegor i olika nivåer i organisationen.
Det här är en roll för dig som vill ta initiativ, tänka långsiktigt och driva förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning, processledning och verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av arbete på strategisk nivå inom samhällsbyggnadsområdet
• Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och samarbeta brett
• God kommunikativ förmåga du är tydlig, inspirerande och van att presentera
Meriterande: Erfarenhet av internationella projekt, att ansöka om externa medel och att arbeta i politiskt styrda organisationer
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du är med och formar framtidens samhälle.
En kommun med god tillväxt, tydliga mål och höga ambitioner.
Ett öppet arbetsklimat där vi lyfter varandra och samarbetar över gränser.
Möjlighet att leda både lokala och internationella utvecklingsprojekt.
Du rapporterar direkt till förvaltningschef och har stort mandat att påverka och bidra med din kompetens. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef
