Verksamhetsutvecklare/myndighet till barn- och utbildningsförvaltning
Tyresö Kommun / Administratörsjobb / Tyresö Visa alla administratörsjobb i Tyresö
2025-08-15
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för det övergripande arbetet med att kvalitetssäkra, samordna, utveckla och leda verksamheterna inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola och gymnasieskola, gymnasie- och vuxenutbildning, samt måltidsenhet.
Förvaltningens uppdrag är att stödja verksamheterna i arbetet med ökad kvalitet och likvärdighet från förskolan till vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen är en offentlig organisation med myndighetsutövning. Tyresö kommun arbetar utifrån ett tillitsfullt ledarskap där vi skapar förtroende och en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade och ansvariga för sitt arbete, alla medarbetare hos oss är vana att ta ansvar, tänka själva och bidra till helhet.
Hos oss trivs medarbetare och förvaltningen har en mycket hög utvecklingstakt. Trivs du med att ha ett nära samarbete med kollegor är du rätt person. Din vardag kommer att präglas av många olika arbetsområden, högt tempo, olika kontaktytor. Det är ett otroligt roligt och varierat jobb där du kan göra skillnad och där du arbetar både operativt och strategiskt.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Rollen som verksamhetsutvecklare hos oss innebär att arbeta med att analysera, utvärdera och förbättra organisationens processer och strategier. Säkerställa en rättssäker myndighetsutövning, stödja och stötta hela förvaltningen. Att arbeta operativt i vissa frågor så som uppföljning och mindre utredningar.
Viktigt är att vara beredd på att rollen inte enbart kräver att du är specialist inom ditt yrkesområde utan även är införstådd i att uppdrag kommer innefatta utvecklingsområden inom helt andra fält. Där blir det viktigt att kunna vara prestigelös, problemlösande och gilla samverkan mellan olika funktioner i alla möjliga delar av kommunorganisationen.
Vem är du?
Du har samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget.
Relevant arbetslivserfarenhet, praktik eller trainee-tjänster är meriterande.
Kunskap om offentlig förvaltning är viktig för att förstå hur politiska beslut verkställs och hur medborgarnas behov tillgodoses. Har du även någon form av kunskap inom utbildningsområdet, förskola- vuxenutbildning ser vi det som positivt.
Som person är du självständig och driven individ som tar ansvar för dina uppgifter och kan arbeta effektivt. Du är samtidigt en god lagspelare som trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till ett konstruktivt arbetsklimat.
Med ett strategiskt tankesätt har du förmåga att se helhet, identifiera långsiktiga mål och planera vägen dit på ett genomtänkt och målinriktat sätt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, och strävar alltid efter att leverera resultat av hög standard - oavsett om det gäller skriftliga underlag, analyser eller gemensamma projekt.
Dessutom har du en stark språklig och analytisk förmåga, skicklig på att tolka, formulera och anpassa information på ett precist och målgruppsanpassat sätt.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 20250831. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Förvaltningschef, Elisabet Schultzelisabet.schultz@tyreso.se
08-5782 9691
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Elisabet Schultz +46857829691 Jobbnummer
9459420