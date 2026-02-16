Verksamhetsutvecklare medicinkliniken Ljungby
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Medicinkliniken i Ljungby är den största kliniken på sjukhuset och består av cirka 150 medarbetare inom flera olika yrkesroller. Vi är en stor verksamhet med ett starkt samarbete över hela kliniken, där ledningsgruppen värnar om helheten och arbetar gemensamt för klinikens bästa.
Som verksamhetsutvecklare tillhör du medicinklinikens ledningsgrupp, som idag består av 9 personer. Du sitter fysiskt nära verksamhetschef, läkarchef och kliniksekreterare, men arbetar i nära samverkan med hela ledningsgruppen och verksamheten.
Ditt närmaste team är verksamhetschef och läkarchef. Samarbetet är tätt, prestigelöst och kännetecknas av god tillgänglighet, vilket skapar förutsättningar för snabba dialoger och ett effektivt utvecklingsarbete.
Kulturen på kliniken präglas av gemenskap, ansvarstagande och tillit. Ledningsgruppen har gemensamt genomgått ledarskapsutveckling, vilket har skapat en tydlig riktning för hur vi arbetar tillsammans och en god förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar. Här blir du en viktig del av ledningsgruppen och klinikens fortsatta utveckling.
Tjänsten är på 75 %, med arbetstid dagtid måndag-torsdag (heldagar) och ledig fredag.
Under sommarperioden (vecka 25-33), de veckor du inte har semester, arbetar du kliniskt på klinken enligt överenskommelse.
Introduktion sker genom bredvidgång med nuvarande verksamhetsutvecklare och planeras pågå i minst en månad. Därefter finns fortsatt stöd att tillgå vid behov.
Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i att stödja medicinklinikens ledning inom områden som avvikelsehantering, patientsäkerhet, kvalitet och verksamhetsutveckling. Du arbetar nära verksamhetschef, läkarchef och avdelningschefer och fungerar som ett processtöd i både strategiska och operativa frågor.
En stor del av uppdraget handlar om att samordna och hålla ihop klinikens avvikelsehantering. Du har en övergripande överblick över inkommande och utgående avvikelser, stöttar chefer i hanteringen och bearbetar ärenden tillsammans med läkarchef och andra berörda funktioner. I rollen ingår även att ta emot PAN-ärenden och klagomål via 1177, genomföra mindre händelse- och riskanalyser samt sammanställa viktiga avvikelser och analyser för återkoppling i ledningsgrupp och på APT. Du ansvarar också för information till nyanställda läkare kring avvikelsehantering, patientsäkerhet och diagnostisk säkerhet.
Inom patientsäkerhetsområdet är du ett stöd till klinikens patientsäkerhetsresurser och bidrar med samordning, sammanställningar och uppföljning. Du medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbeten, kvalitetssäkring samt i framtagandet av klinikens patientsäkerhetsberättelse. Du lämnar även underlag till delårsrapport och årsanalys, deltar i sjukhusvårdens patientsäkerhetsnätverk och ansvarar för att validera Infektionsverktyget samt sammanställa och rapportera resultat, med särskilt fokus på vårdrelaterade infektioner.
Du stödjer kliniken vid regionala och nationella kvalitetsmätningar, exempelvis BHK, PVK, KAD och trycksår, och är delaktig i att följa upp och analysera resultaten.
I rollen ingår även att driva och samordna verksamhetsutveckling på uppdrag av ledningsgruppen. Det innebär att stödja verksamhetschef och avdelningschefer i utvecklingsarbetet, följa upp förändringar i verksamheten samt genomföra övergripande analyser. Du deltar regelbundet i slutenvårds- och öppenvårdsgrupper och är en aktiv medlem i klinikens ledningsgrupp. Därutöver ingår deltagande i VIS-gruppen samt arbete med ersättarlistor tillsammans med kliniksekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en hälso- och sjukvårdsutbildning och som vill arbeta med utveckling, kvalitet och patientsäkerhet i en större klinisk verksamhet. Vi ser att du som söker är sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller biomedicinsk analytiker. Du har god förståelse för hälso- och sjukvårdens processer och trivs i en roll där du samarbetar nära chefer och andra nyckelfunktioner.
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att hålla samman avvikelseprocessen för hela kliniken, vilket ställer krav på både struktur och omdöme. Du behöver kunna hantera komplexa och ibland känsliga ärenden på ett professionellt och respektfullt sätt samt ha förmåga att skapa förtroende i dialog med olika yrkesroller. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, men också att du har lätt för att samarbeta och bidra till gemensamma lösningar.
Personliga egenskaper vi ser är viktiga för rollen:
* Strukturerad du arbetar målinriktat enligt tydliga processer, planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
* Relationsskapande du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer.
* Samarbetsorienterad du är prestigelös, anpassningsbar och bidrar till win-win-lösningar med fokus på verksamhetens gemensamma mål.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
