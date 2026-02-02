Verksamhetsutvecklare med SAS inriktning till kvalitetsstab
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vill du bidra till att utveckla och kvalitetssäkra omsorgen för våra invånare? Brinner du för systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och utredning av Lex Saror? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare med inriktning Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) som vill vara en nyckelperson i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Landskrona Omsorgs verksamheter.
Om oss
Kvalitetsstaben har i uppdrag att stötta utförande verksamheter inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt funktionsstöd i deras kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Vi arbetar nära verksamheterna och rapporterar till verksamhetschef, vd och bolagets styrelse.
Kvalitetsstaben är en mindre enhet med bred kompetens och nära samarbete, vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsdelning, kvalitet och utveckling.
Vi söker nu en driven och engagerad verksamhetsutvecklare som främst kommer att arbeta med utredningar av Lex Sarah och med uppföljning av definierade åtgärder samt med övrig verksamhetsutveckling och projekt.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare är du en central funktion i Landskrona Omsorgs arbete för att nå våra mål och skapa förbättringar för våra invånare.
I rollen kombineras ansvar för verksamhetsutveckling, kvalitetsledning och SASuppdrag. Du arbetar strategiskt, analytiskt och nära verksamheterna tillsammans med chefer, stab och andra nyckelpersoner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Genomföra och kvalitetssäkra Lex Sarah utredningar
* Utveckla bolagets modell för kvalitetsledning och egenkontroller
* Stötta chefer i verksamhetsuppföljningar, egenkontroller och analysarbete
* Delta i projekt inom välfärdsteknik, digitalisering eller kompetensförsörjning
* Bedriva omvärldsbevakning och delta i relevanta nätverkKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
* Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden
* Erfarenhet av utredningsarbete såsom Lex Sarah utredning samt kvalitetsarbete och uppföljning
* God kunskap om lagstiftning såsom SoL och LSS
* Hög digital kompetens
Meriterande:
* Erfarenhet som SAS eller liknande roll
* Erfarenhet av verksamhetsuppföljning inom utförarverksamheter
* Utbildning i målstyrning, analys, förändringsledning eller ledningssystem
* Erfarenhet av arbete med välfärdsteknik eller digital utvecklingDina personliga egenskaper
Du är analytisk, självgående och strukturerad. Du samarbetar väl, är kommunikativ och skapar förtroende. Du har helhetsperspektiv, arbetar målinriktat och omsätter idéer i praktiken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du aktivt bidrar till att forma morgondagens vård och omsorg i Landskrona stad. Vi erbjuder flexibel arbetstid, bra möjligheter till kompetensutveckling och goda friskvårdsförmåner.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
