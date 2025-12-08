Verksamhetsutvecklare med roll som produktägare
Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Örebro Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örebro
2025-12-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Örebro
, Nora
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Just nu söker vi dig som gillar att jobba i förändring och har erfarenhet av att arbeta inom IT-utveckling. Avdelning Körkort har flera spännande förändringsarbeten på gång inom samhällsviktiga uppdrag. Du kommer bli en viktig kugge mellan verksamheten och dess behov samt leveransteamet och dess möjligheter. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i vårt produktområde, så att vi tillsammans skapar nytta för våra kunder och intressenter.
Som Produktägare behöver du kunna se helheten, tänka nytt och vara motiverande. Du identifierar vad som behöver göras och stöttar verksamheten vid start av nya utvecklingsuppdrag likväl som när du planerar och koordinerar det löpande utvecklings- och förvaltningsarbete rörande våra IT-stöd.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider och väl tilltaget antal semesterdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ansvara för produktens backlogg, dess innehåll och prioritering
- hantera behov från verksamheten, analysera, rangordna funktioner och krav som ger värde för produkten
- leda och koordinera arbetet inom tilldelade ekonomiska ramar
- ha en nära dialog med verksamheten och dess ledningsgrupper kring produktområdets färdplan och mål
- ansvara för och säkerställa produktens leveranser och kvalitet samt följa upp dem ur ett verksamhetsperspektiv.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- erfarenhet av att leda i utvecklings- och förändringsarbete
- arbetat med behovsinsamling och dokumentation
- flerårig erfarenhet av arbete inom IT-området
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av agilt arbete
- arbetat med it-leveranser i komplexa miljöer och stora organisationer
- har kunskaper om verksamhetsområdet Körkort alternativt erfarenhet av att arbeta inom produktområde.
Vi vill att du
- har ett gott ledarskap, dvs. du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål
- är samarbetsorienterad, dvs. arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt, är prestigelös och skapar stabila relationer
- är självgående och tar ansvar för dina uppgifter
- har en god kommunikationsförmåga. Du är lyhörd, ödmjuk och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagare och situation
- är kvalitets- och säkerhetsmedveten, dvs. är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger vikt vid att uppnå dessa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Anna Karlberg, 010-495 49 96, anna.karlberg@transportstyrelsen.se
. ST, Gunilla Ejeskog och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12030. Vi behöver din ansökan senast den 14 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Körkort
Avdelning Körkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden som körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi är cirka 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Kontakt
Anna Karlberg 010-4954996 Jobbnummer
9632340