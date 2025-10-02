Verksamhetsutvecklare med kompetens inom redovisning
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi jobbar för att möjliggöra framtiden och miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss. Fordonsinformation har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska, spännande och utmanande. Arbetet förändras kontinuerligt utifrån samhällets och teknikens utveckling.
I rollen som verksamhetsutvecklare med kompetens inom redovisning jobbar du med att utveckla verksamheten med inriktning på betalflöden för skatter och avgifter inom vägtrafikområdet samt att vara delaktig i arbetet med månads- och årsbokslut. Inom vårt produktområde arbetar vi tillsammans för att utveckla och förvalta myndighetens system för uppbörd. Du kommer att tillhöra Enhet Uppbörd, som är en del av Fordonsinformationsavdelningen. Här kommer du arbeta nära ekonomer, produktägare, verksamhetsutvecklare, projektledare, utredare, systemförvaltare, systemutvecklare och verksamhetsspecialister.
Just nu är vi mitt i utvecklingen av både våra processer och ett nytt myndighetsövergripande systemstöd, där du kommer att vara en viktig del.
Du kommer att
- delta i myndighetens arbete med månads- och årsbokslut
- bidra med verksamhetsutveckling av våra processer samt inom både förvaltning och nyutveckling i våra systemstöd
- utifrån uppdragets ramar samarbeta med många olika typer av verksamheter med egna behov för varje skatt och avgift
- tillsammans med andra bidra till att vi levererar inom tidsram samt att samarbetet med interna och externa kollegor fungerar väl.
Du måste ha
- akademisk utbildning med inriktning mot redovisning omfattande minst 180 hp eller annan motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
- aktuell erfarenhet av att ha arbetat med ekonomisk redovisning
- aktuell erfarenhet av verksamhetsutveckling
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av verksamhetsutveckling med kopplingar till IT-stöd
- erfarenhet av att dokumentera och strukturera verksamhetskomponenter (processer, begrepp, regler och informationsmodeller)
- erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt
- erfarenhet av förändringsledning
- erfarenhet av kunddrivet arbetssätt
- arbetat inom en offentlig verksamhet
- erfarenhet av verksamhetsområdet.
Vi vill att du
- arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
- tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
- har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar
- talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass.
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Maria Fransson, 010 - 495 72 26 mailto:maria.fransson2@transportstyrelsen.se
ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9966.
Vi behöver din ansökan senast den 23 oktober 2025.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Ersättning
