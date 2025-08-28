Verksamhetsutvecklare med inriktning socialt arbete
2025-08-28
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
Utvecklingsenheten är en del av förvaltningens stab och består av tolv medarbetare med olika specialistkompetenser inom bland annat digitalisering, kvalitet, internkontroll och kompetensutveckling. Du kommer att ingå i ett team där samverkan och innovation är centralt och din närmsta chef är enhetschef för Utvecklingsenheten. Du kommer även att arbeta i nära dialog med socialt ansvarig samordnare.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i omställningen till en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. På Utvecklingsenheten inom Socialförvaltningen får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med utvecklingsfrågor som gör verklig skillnad för både verksamheten och för invånarna.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att processleda det fortsatta omställningsarbetet kopplat till införandet av den nya socialtjänstlagen. Du driver utvecklingsinsatser i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter och specialistfunktioner inom förvaltningens stab. I rollen ingår omvärldsbevakning, utredningsarbete, kommunikations- och utbildningsinsatser samt representation i interna och externa arbets- och referensgrupper.
Du ansvarar också för uppföljnings- och analysarbete, särskilt kopplat till kvalitetsuppföljning enligt SoSF 2011:9, i samarbete med socialt ansvarig socionom. Arbetet är både strategiskt och operativt, och du bidrar till att bygga upp strukturer för kvalitetsregister och datalagsregister, som är viktiga verktyg för att möjliggöra ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Målet med ditt uppdrag är att stödja verksamheterna i att uppfylla intentionerna i den nya lagen: en socialtjänst som är lättillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd. Du blir en viktig aktör i att kvalitetssäkra processer och främja social hållbarhet genom samhällsbaserat arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Minst fem års erfarenhet av socialt arbete.
* Dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom socialtjänsten.
* Erfarenhet av utredningsuppdrag, systematiskt kvalitetsarbete och processledning.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av operativt arbete med avvikelsehantering.
* Chefserfarenhet.
* Erfarenhet av myndighetsutövning.
Utöver ovan kvalifikationer tror vi att du som söker har lätt för att bygga förtroende och skapa samarbete över organisatoriska gränser. Med ett lyhört och engagerande förhållningssätt får du med dig andra i förändringsprocesser genom skicklighet att bygga relationer. Du är trygg i att navigera komplexa frågor och har förmåga att omsätta strategiska mål i praktiskt arbete där du alltid har målgruppens behov i fokus. Din kommunikation är tydlig och anpassad efter målgrupp och situation, och du har en naturlig drivkraft att bidra till förbättring och utveckling. Du arbetar med förändring både strukturerat och målinriktat, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen ersätts personligt brev med urvalsfrågor som du besvarar i samband med din ansökan.
Efter ansökningstidens slut går vi igenom ansökningarna och återkopplar till dig. Om du uppfyller kraven får du genomföra tester, följt av en telefonavstämning och kompetensbaserad intervju. Vid chefsrekryteringar ingår även facklig samverkan. Referenser tas alltid på slutkandidaten.
Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp arbetstillstånd eller undantag från det.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Enligt avtal.
