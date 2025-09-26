Verksamhetsutvecklare med inriktning säkerhet, krisberedskap och civilt för
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2025-09-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare med inriktning säkerhet, krisberedskap och civilt försvar driver, stödjer och genomför du såväl strategiskt som operativt arbete inom ditt inriktningsområde. Vi är i en förändringsresa mot framtidens socialtjänst nu söker vi dig som vill vara med att fortsätta utforma och utveckla vårt arbete med säkerhetsfrågor och beredskap!
I uppdraget ingår att leda och driva arbetet med att förebygga risker och stärka vårt säkerhets- och beredskapsarbete. Det ingår även operativt arbete för att stödja chefer och verksamheten inom områdena.
Exempel på arbetsuppgifter omfattar att:
• samordna och utveckla arbetet samt stötta verksamheten i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering och beredskapsarbete
• samordna det systematiska brandskydds- och säkerhetsarbetet
• planera och genomföra övningar och utbildningar inom området
• ge stöd och råd i säkerhetsfrågor
• samordna och utbilda kommunens krisstöd.
Du ingår i ett nätverk för säkerhetssamordnare där du är förvaltningens säkerhetsombud samt representerar kommunen i Krissamverkan Kronoberg.
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra utvecklingsenheten där våra centrala resurser för förändringsarbete och verksamhetsutveckling, systemförvaltning och utveckling, nämndsadministration, lokalförsörjning och säkerhet samlas. Vi är en grupp på 20 medarbetare med olika kompetenser och uppdrag som stöttar varandra i avdelningens ansvarsområde.
Förvaltningen för arbete och välfärd ansvarar för områdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning och budget- och skuldrådgivning.Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom arbetsområdet eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Erfarenhet av krisberedskap, internt säkerhetsarbete, utvecklingsarbete, strategiskt arbete och arbete inom kommunala verksamheter i övrigt är meriterande.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du brett över hela förvaltningen och samarbetar med chefer och personal i verksamheten, med kommunens säkerhetsavdelning, vilket kräver att du har en helhetsförståelse och är lyhörd för verksamhetens behov. För att lyckas i rollen ser vi att du har en förmåga att självständigt strukturera, planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende. Uppdraget ställer krav på goda kunskaper i svenska och kommunikativ förmåga att i tal och skrift förmedla och presentera information och material till olika målgrupper. Goda datakunskaper är en förutsättning.
Vid tillsättning av tjänst kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är vanligt. Tillsvidareanställning innebär att man blir krigsplacerad.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 61/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Avdelningschef
Sofie Johansson sofie.johansson2@vaxjo.se 0470-41558 Jobbnummer
9528761