Verksamhetsutvecklare med inriktning myndighet

2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vill du vara med och forma framtidens myndighetsutövning? Vi söker en erfaren chef eller strateg som vill ta ett nytt steg i en samhällsviktig roll, där du får använda din kompetens för att göra verklig skillnad.
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att förverkliga den nya socialtjänstlagen riktat mot myndighetsområdet - med möjlighet att påverka och utveckla både struktur och arbetssätt. Är du redo att ta dig an utmaningen?
Välkommen till oss
Avdelningen Stöd och service ansvarar för ledning, styrning och utveckling av äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatrin. Avdelningens uppdrag omfattar både myndighetsutövning och drift av verksamheter i egen regi som hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende, LSS-bostäder, personlig assistans, daglig verksamhet, stödboende, boendestöd samt aktivitetscenter. Inom avdelningen finns också ett ledningsstöd bestående av fem personer som leds av avdelningschef. Då stadsdelen kommer fortsätta växa kraftigt inom den kommande tioårsperioden så väntas även våra verksamheter öka i volym. Vi utökar därför ledningsstödet och inrättar en ny roll som verksamhetsutvecklare med störst inriktning mot myndighetsutövning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll med stort eget ansvar. I en innovativ och resursstark organisation blir du en central del i verksamhetens fortsatta utveckling, med möjlighet att påverka riktning och uppföljning. Då du representerar avdelningen i förvaltningens övergripande uppföljningar ges du möjlighet till en bredare inblick i stadsdelens övriga verksamheter. Förvaltningskontoret är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till kommunikationer och galleria.
Vi värnar om det goda samarbetet där vi hjälper varandra och där alla bidrar till en god arbetsmiljö. Stockholms stad är mån om din livskvalitet, hälsa, trygghet och dina utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som verksamhetsutvecklare ingår du i avdelningens ledningsstöd där du driver och ansvarar för samordningen av uppföljning och förändringsledning i syfte att kvalitetssäkra beställarverksamheterna. Därtill kommer du hålla ihop och ha ansvar för vissa verksamhetsfrågor. Du arbetar proaktivt och nära cheferna genom att vägleda och stötta verksamheten med målet att skapa en rättssäker organisation. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
säkerställa att myndighetens beslut och bedömningar är rättssäkra, genomföra verksamhetsuppföljningar,
sammanställa underlag och statistik,
kvalitetssäkra underlag för överprövning,
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställa fungerande rutiner,
samverka med andra enheter inom socialtjänsten och utförarverksamheter inom stöd och service,
leda avdelningens arbete i förvaltningens stora omställning till den nya socialtjänstlagen.
Arbetet är varierande och föränderligt, därför kan även andra arbetsuppgifter förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant,
flerårig erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning med inriktning äldre, LSS och/eller socialpsykiatri
gedigen kunskap om handläggning, beslut och rättssäkerhet och vana att stötta andra i dessa frågor,
aktuell erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling och bygga förtroende organisatoriskt,
god kännedom om socialt arbete och målgrupper inom hela socialtjänstens område,
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från utförarverksamhet som chef eller i ledningsstödjande funktion,
erfarenhet från arbete inom myndighet så som Försäkringskassan eller IVO.
För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har förståelse för vad det innebär att verka i en beställar- och utförarorganisation. Du är en person som drivs av utveckling och ständig förbättring och har stenkoll på omvärldsbevakning. Du är van att arbeta självgående med god struktur, tar initiativ och driver processer framåt utan att behöva detaljerad styrning.
Rollen kräver också en hög grad av flexibilitet och förmåga att prioritera om och ändra riktning utifrån ändrade förutsättningar. Vidare ser vi att du är kommunikativ och kan förklara och förankra budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt där du bygger relationer, skapar engagemang och får olika delar av organisationen att arbeta mot gemensamma mål.
Hälsning från rekryterande chef
Våra verksamheter står inför en stor omställning i och med införandet av en ny socialtjänstlag. Vi har nu en unik möjlighet att vara delaktiga i utformningen av socialtjänstens framtida insatser och stöd för våra medborgare. Som avdelningschef fokuserar jag på dialog, tydlighet och delaktighet med ett tydligt fokus på vårt uppdrag. Vi skall ha en hög kvalitet där vi inte är rädda för att på flera olika sätt våga stå i framkant och våga utmana oss själva på ett sätt som ger medborgaren ett mervärde men som också gör att det är givande och roligt att arbeta inom avdelningen Stöd och Service.
Rollen som verksamhetsutvecklare är central i att nå dessa mål, både vad gäller stöd och uppföljning för utveckling av verksamheterna och dess kvalitet. Jag, och vi inom avdelningen, ser fram emot att få göra detta tillsammans med just dig. Välkommen till Skärholmen!
Andreas Thorstensson, avdelningschef
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
